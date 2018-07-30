Cezaevi firarisi rezidansta yakalandı

Asayiş Şube Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şubat ayında Bağcılar Kaymakamlığı önünde bir araca dikkat kesildi. Aracın çalıntı olduğunun belirlenmesi üzerine ekip harekete geçti. Polislerin aracın etrafını sardığını fark eden sürücü polislerden birinin üzerine aracı sürdü. Polis memuru M.B. yaralandı. Sürücü kullandığı araçla kaçtı. Polis yaptığı araştırmada sürücünün Hakan Özbekadlı cezaevi firarisi olduğunu belirledi.
Polis, Hakan Özbek’i yakalamak için çalışmalarını yoğunlaştırırken, Özbek’in 12 suç kaydının bulunduğu, yaralama ve oto hırsızlığının da arasında olduğu 10 suçtan arandığı belirlendi. 9.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Özbek’in Esenyurt’ta bir rezidansta kaldığı belirlendi.
Oto-Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zafer Mahallesinde bulunan rezidansa operasyon düzenledi. Hakan Özbek yakalandı. Yanında bulunan yaşı küçük U.G. de gözaltına alındı. Dairede yapılan aramada Sig Sauer tabanca ele geçti.
Hakan Özbek, Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. U.G. ise Çocuk Büro Amirliğine teslim edildi.