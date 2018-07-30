Antalya'da bir kadın tam 255 adet çöp şiş yedi

Antalya'da bir kadın bir oturuşta tam 255 adet çöp şiş yiyerek, görenleri hayretler içerisinde bıraktı.
Antalya'da "Meşhur Ortaklar Çöpşiş" adlı bir restoran bir süredir dikkat çeken bir yarışma düzenliyor.
Firma, iddialı müşterileri arasında "en fazla çöp şiş yeme yarışması" gerçekleştiriyor.
Firmanın sosyal medya hesabından paylaştığı videolarda, müşterilerin çöp şiş yeme rekor denemeleri aktarılıyor.
Videolarda insanların bir oturuşta yüzlerce çöp şiş yediklerini görenler hayretler içerisinde kalıyor.
Son paylaşımda, Ceren Yılmaz adlı bir kadının tam 255 adet çöp şiş yiyerek bir rekora imza attığı ilan edildi.
Firma, 255 adet çöp şiş yiyerek şimdiye kadar yarışmaya katılanlar içerisinde rekora imza atan kadına, değişik hediyeler verdi.
Firma yeni rekortmeni şöyle duyurdu: "Degerli Misafirimiz ve Rekorların Yeni Kraliçesi Ceren Yılmaz 255 Adet Çöpşiş Yiyerek Iphone 8, Çeyrek Altın ve 4 Ay Yeme İçme Ödüllerimizin Sahibi Oldu. Rekorların Kraliçesine Sevgilerimizi Sunuyoruz :) "
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