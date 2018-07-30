30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Janssen resti çekti! "Bırakın gideyim"

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Janssen resti çekti! "Bırakın gideyim"
Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Tottenham ile masaya oturdu. İşte Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye transfer olmak için Tottenham ile yaptığı görüşmenin detayları
Janssen resti çekti! Janssen resti çekti! Janssen resti çekti!

7 Ağustos'ta deplasmanda Benfica ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, bu karşılaşmaya kadar kaliteli bir golcüyü renklerine bağlamak için yoğun çaba harcıyor.

Listenin başında yer alan Sarı-Lacivertliler'de geçen sezon kiralık olarak oynayan Tottenhamlı Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye gelmek için can atıyor.

Kanarya, Tottenham'a 1.5 milyon euro kiralama teklifinde bulundu. Janssen'in ise Fener'e gelebilmek için yönetime başvurduğu ve "Bırakın oraya gidip kendimi geliştireyim. O kulüpte bana büyük değer veriliyor" diye baskı yaptığı ve kendisine Kanarya dışında gelen teklifleri reddettiği öğrenildi.

İngiltere'de transfer sezonu 10 Ağustos'ta biteceğinden Janssen'in bu davranışının Fenerbahçe lehine olacağı vurgulandı. Sarı-Lacivertliler hafta sonuna kadar Hollandalı santraforu bitiremezse rotasını yeniden Leicester'in 30 yaşındaki golcüsü Slimani'ye çevirecek.
 

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