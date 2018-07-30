30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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AK Partili vekilin koruma aracına saldırı

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Hakkari'de AK Parti Milletvekili Husret Dinç'in korumalarına tahsis edilen araç kundaklandı.
AK Partili vekilin koruma aracına saldırı
AK Partili vekilin koruma aracına saldırı AK Partili vekilin koruma aracına saldırı AK Partili vekilin koruma aracına saldırı

Alınan bilgiye göre, Şemdinli'nin Derecik beldesine bağlı Hacıbey Mahallesi'nde henüz kimliği belirsiz bir kişi, AK Parti HakkariMilletvekili Dinç'in korumalarına tahsis edilen park halindeki 06 HRH 09 plakalı pikabı ateşe verdi.

Güvenlik kameralarının kaydettiği kundaklama anına ait görüntülerde, saldırganın tanınmamak için üzerine attığı battaniye ile yaklaştığı aracın altına ot bırakıp ateşe vererek kaçtığı görülüyor. 

Araç, kullanılamaz hale gelirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

- "Bu olayı kınıyoruz"

Milletvekili Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kundaklanan aracın korumalara ait olduğunu söyledi. 

Olayın gece yaşandığını belirten Dinç, "Saat 01.00 gibi birisi üzerine battaniye gibi bir şey örterek aracın yanına geliyor. Sonra aracın altına ot bırakıp aracı ateşe vererek koşarak kaçıyor. PKK'lılar da yandaşları da olabilir. Başka bir şey de olabilir. Ama büyük ihtimalle PKK yandaşlarıdır. Onlar çok zayıfladı, başka bir şey beceremiyorlar. Bu yola başvuruyorlar. Bu olayı kınıyoruz." diye konuştu.

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