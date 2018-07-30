30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklama

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Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklama
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için "Üsküdar'da oturduğumda komşumdu. Şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil" ifadelerini kullandı.
Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklama Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklama Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklama

Afrika turuna çıkan Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"AHLAKSIZ ADAM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Adnan Oktar'ı isim vermeden "Ahlaksız adam" olarak nitelendiren Başkan Erdoğan, FETÖ ile Adnan Oktar örgütü arasındaki benzerliklere dikkat çekti.

İşte Erdoğan'ın Afrika ziyaretinde verdiği röportajdaki ilgili kısım;

"İstanbul Üsküdar Burhaniye'de oturduğum dönemde komşum ama şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil. Çok ahlaksız bir tipti. Ahlaki yönden zaafları olan bir tip.

"SİZİN TESLİM ETTİĞİNİZ GENÇLERİ ALIP..."

Sizin ona teslim ettiğiniz çocukları, gençleri alıyor, onları kendi istedikleri gibi yetiştirip ondan sonra da sistemin içine sokup buraları ele geçirme operasyonları yapıyorlar."

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