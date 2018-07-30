Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsine alınmasının ardından, ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, karara itiraz etti.
Avukat Halavurt, sağlık gerekçesi, kişi hak ve özgürlüklerinin ihlali ve tüm delillerin toplanmış olması kaçma şüphesinin bulunmaması gerekçeleriyle mahkemeye başvurarak öncelikle ev hapsinin ardından da yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
- Yeni sistemin ilk MGK'sı toplandıBrunson davasında yeni gelişme!Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz iddiası!Bahçeli sert çıktı: Herkes ayağını denk alsınErdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklamaEkmek zammıyla ilgili kritik açıklama!AK Partili vekilin koruma aracına saldırıJanssen resti çekti! "Bırakın gideyim"Bankaların kârı dudak uçuklattı!Ankara polisi çok konuşulan cinayeti aydınlattı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
- “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
İmsak 04:05 Güneş 05:51 Öğle 13:17 İkindi 17:11 Akşam 20:30 Yatsı 22:09
- 33°C Adana
- 38°C Adıyaman
- 28°C Afyon
- 37°C Ağrı
- 33°C Amasya
- 34°C Ankara
- 30°C Antalya
- 32°C Artvin
- 36°C Aydın
- 32°C Balıkesir
- BIST: 96.004 0.44
- Altın: 192,339 0.82
- Dolar: 4,8833 0.69
- Euro: 5,7196 1.16
Brunson davasında yeni gelişme!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yeni sistemin ilk MGK'sı toplandıMilli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hayata geçmesinin ardından, yeni yapısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.
Brunson davasında yeni gelişme!Rahip Brunson’un avukatı İsmail Cem Halavurt ev hapsi kararına itiraz etti. Avukat ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep etti.
Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz iddiası!Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson ile ilgili konuştu.
Bahçeli sert çıktı: Herkes ayağını denk alsınDevlet Bahçeli'den Koray Aydın'ın gafıyla ilgili açıklama geldi. Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Bunun altından İYİ Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın." ifadelerin kullandı.
Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklamaBaşkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda tutuklanan Adnan Oktar için "Üsküdar'da oturduğumda komşumdu. Şahsen tanımam. Ahlaksız bir adamdı. Edebi yerinde değil" ifadelerini kullandı.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- 3 yaşındaki kızın ameliyat sonrası dünyası karardı
- Teknolojiye ayak uyduran kağıt toplayıcısı
- Gelinini terk eden oğlunu bıçakladı!
- Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
- Sigortacıya evinin önünde infaz
- Lüks araç genç müzisyene mezar oldu
- Yozgat'ta bulundu! Tam 9 milyon yıllık...
- Şehitler için sela okuyan imamı darp ettiler
- Çatıda müzik dinleyen genç korkuttu
- Yok böyle araç! Bakan bir daha bakıyor
- 'Ölüm yolu'nda gördüklerini unutamıyor
- Bahriye teyze 50 yıldır dağ köyünde yalnız yaşıyor
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.