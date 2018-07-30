İlk MGK sonrası ABD mesajı: Saygısızlık!

MGK bildirisinde, ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtildi.
Bildiriden öne çıkan mesajlar şu şekilde:
ABD'nin, Türkiye'nin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan karar ve açıklamaları, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir.
SURİYE'DE SOMUT ADIMLAR ATILACAK
Suriye'de terör örgütlerinin etkin olduğu alanların güvenli hale getirilmesine yönelik somut adımlar atılacaktır.
Ülkenin milli güvenlik hassasiyetleri yeni dönemde de aynı şekilde devam edecek.