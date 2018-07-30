30 Temmuz 2018 Pazartesi29 Şevval 1439
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ABD'nin Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor!

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ABD'nin Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor!
ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Curtis Scaparrotti, çarşamba günü temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.
ABD'nin Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor! ABD'nin Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor! ABD'nin Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor!

 

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Türkiye'ye gelerek Suriye konusunda temaslarda bulunacak.

AĞIRLIKLI GÜNDEM SURİYE

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Curtis Scaparrotti, 1 Ağustos Çarşamba günü Ankara'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

ÖNCE İNCİRLİK, SONRA İZMİR

Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek ve oradan İzmir'e geçecek.

BAKAN AKAR'LA TELEFONDA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Scaparrotti, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan "Münbiç yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularının ele alındığı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı.

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