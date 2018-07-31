31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik...

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Kars’ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı.
Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik...
Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik... Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik... Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik...

Yaklaşık 1 ay önce birkaç tilki köyün içine girerek Ercan Özkesemen’e ait köpeğe saldırdı. Olaydan 5 gün sonra köpekler de ineklere saldırdı ve yedi gün sonra ineklerde problem oldu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye giderek yaptıkları incelemede kuduzgörünümü tespit etti.

Hayvanlar başka bir ahırda karantinaya alındı. Bir süre gözlem altında tutulduktan 10 gün sonra bir inek öldü. Ölen ineğin kafası Erzurum Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Sonuç kuduz olarak gelince kuduz şüphesi olan hayvanlarla birlikte 4 büyükbaş itlaf edildi. Vatandaşın diğer hayvanlarla birlikte köydeki kedi ve köpeklerin tamamı aşılandı.

Sağlık müdürlüğü ekipleri hastalık çıkan aileyi aşılama programına aldı. Çedrme Köyü Muhtarı Filit Ataysınlar, 1 ay önce bu vakanın yaşandığını söyleyerek, "Tilkiler hiç görülmediği gibi köpeğe saldırmış. Tilki ısırdığı köpeğe kuduzu bulaştırmış. Köpek de inekleri ağzından ısırmış. Böylece kuduz yayılmış ve 4 inek telef oldu. Bunun üzerine tarım müdürlüğü ekipleri gelerek inekleri ve köpeği gömdüler" diye konuştu.

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