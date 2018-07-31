31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:07Güneş 05:52Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:29Yatsı 22:07
    • 29°C Adana
    • 31°C Adıyaman
    • 20°C Afyon
    • 25°C Ağrı
    • 27°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 29°C Antalya
    • 26°C Artvin
    • 26°C Aydın
    • 27°C Balıkesir
  • BIST: 96.158 0.60
  • Altın: 193,266 0.79
  • Dolar: 4,9182 1.41
  • Euro: 5,7638 1.94

Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı

»
Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı
Faruki tarikatının Konya kolunun şeyhi Süleyman Işık, aralarında çocukların da bulunduğu 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı. Sözde şeyh Işık, çocukları dini mertebeniz artacak diye kandırarak istismar etmiş...
Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı

KONYA'da görülen istismar davasında anlatılanlar sözde şeyhin kan donduran sapıklıklarını ortaya saçtı. Duruymada kanlatılanların ardından Faruki tarikatının Konya kolunun şeyhliğini yapan Süleyman Işık aralarında çocuklarında bulunduğu 7 erkeğe cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.

POLİS MAĞDURLARI TEK TEK TESPİT ETTİ... 

Haber Türk'ün haberine göre, iğrenç olay bir vatandaşın BİMER'e şikayeti üzerine ortaya çıktı. Şikayet başvurusunda Faruki Tarikatı Şeyhi Süleyman Işık'ın aralarında çocuklarında bulunduğu erkeklere istismarda bulunduğu öne sürüldü. Bunun üzerine harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Konya Polisi, Faruki Tarikatı Şeyhi olan Süleyman Işık tarafından cinsel istismara maruz kaldığı öne sürülen kişileri belirleyip müşteki sıfatıyla ifadelerini aldı.

"O'NA HAYIR DERSEN BAYINA KÖTÜ ŞEYLER GELİR"

İnanılmaz İtiraflar Konya polisi tarafından alınan müşteki ifadelerde mağdurlardan 26 yaşındaki Y.A., 18 yaşında grubun sohbetlerine katılmaya başladığını belirterek dini duygularının suistimal edilerek cinsel istismara uğradığını anlattı. Bir arkadaşının tavsiyesi ile Süleyman Işık'ın dini sohbetlerine katılmaya başladığını anlatan mağdurlardan 27 yaşındaki M.T. ise, "Kısa sürede sohbetlerinden etkilenerek devam kararı aldım. Bana cinsel tacizde bulundu. Önce direndim ama gruptakilerden ona itaat etmeyenlerin başına birçok kötü olay geldiğini duydum, sonra şeyhe direnmedim." diye konuştu.

'DİNİ MERTEBEN ARTACAK' DİYE ÇOCUĞA TECAVÜZ ETMİŞ

15 yaşındayken sohbetlerine katıldığı grupta Süleyman Işık'ın cinsel istismarına maruz kaldığını belirten mağdurlardan R.T. ise "Yaptıklarının 'rahmani bir durum' olduğunu ve dini mertebemin artacağını söyledi. Korktum kimseye bir şey söylemedim." dedi. A.K. (22) de üniversitede okurken bu gruba ait evde kaldığını ve Süleyman Işık'ın cinsel istismarına uğradığını anlattı.

SÖZDE ŞEYH PORNOCU ÇIKTI

Işık sorgusunda , evinin alt katında dini sohbetler ve zikirler yaptıklarını söyledi, cinsel saldırı iddialarını reddetti. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Işık çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Polisin Süleyman Işık'ın dükkanında yaptığı aramalarda ise birçok pornografik içerikli resim ve video kayıtları bulundu. S.I. hakkında soruşturmasını tamamlayan savcılık 49 yıldan 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandıTarikat şeyhi 7 erkeğe tecavüzden tutuklandıFaruki tarikatının Konya kolunun şeyhi Süleyman Işık, aralarında çocukların da bulunduğu 7 erkeğe tecavüzden tutuklandı. Sözde şeyh Işık, çocukları dini mertebeniz artacak diye kandırarak istismar etmiş...
Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik...Tilkinin ısırdığı köpek kuduz çıktı! Köyde panik...Kars’ın merkez Çerme köyü, tilki tarafından ısırılan köpeğin kuduz olduğunun belirlenmesinin ardından 3 ay karantinaya alındı.
Küçük çocuğu tecavüzden mahalleli kurtardıKüçük çocuğu tecavüzden mahalleli kurtardıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş bir binaya götürdüğü erkek çocuğuna tecavüze kalkışan şahıs, mahalleli tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Euronews'ten Akın İpek'e kaçış taktikleriEuronews'ten Akın İpek'e kaçış taktikleriAB yayın organı Euronews, firari FETÖ’cü Akın İpek’le röportaj yaparak Türkiye’nin yatırım yapılamaz bir ülke olduğu yalanını yaydı, ülkeden kaçış için taktikler verdi.
HDP'li Ahmet Şık'tan alçak açıklamaHDP'li Ahmet Şık'tan alçak açıklamaHDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti'nin iktidar olma sebebini Türkiye'deki insanların 'kötü' olmasına bağladı.
Türkiye'yi tehdit etmeye kalktıTürkiye'yi tehdit etmeye kalktıPYD'li terörist Salih Müslim, terör örgütü YPG'ye mezar olan Afrin için savaşmaya hazır olduklarını söyledi.
  • Yağmur geliyor!31 Temmuz 2018 Salı 08:58
  • 'Yangını ABD çıkardı, suçu Türkiye'ye atacaklar'30 Temmuz 2018 Pazartesi 22:04
  • ABD'nin Avrupa komutanı Türkiye'ye geliyor!30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:59
  • İlk MGK sonrası ABD mesajı: Saygısızlık!30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:45
  • Dışişleri'nden büyükelçilere: Haddinizi aşmayın!30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:43
  • Yeni sistemin ilk MGK'sı toplandı30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
  • Brunson davasında yeni gelişme!30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:28
  • Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz iddiası!30 Temmuz 2018 Pazartesi 17:27
  • Bahçeli sert çıktı: Herkes ayağını denk alsın30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:23
  • Erdoğan'dan Adnan Oktar için ilk açıklama30 Temmuz 2018 Pazartesi 15:02
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri