31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Akıl almaz olay ihbar telefonuyla ortaya çıktı

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Türkiye’den Irak’a yapılan yumurta ihracatında akılalmaz bir olay yaşandı. Irak'tan Türkiye’ye gelen ilginç uyarı telefonu ile lojistik firmalarının yakıttan tasarruf etmek için klimaları kapattığı bundan dolayı da yumurtaların bozulduğu ortaya çıktı.
Akıl almaz olay ihbar telefonuyla ortaya çıktı
Akıl almaz olay ihbar telefonuyla ortaya çıktı Akıl almaz olay ihbar telefonuyla ortaya çıktı Akıl almaz olay ihbar telefonuyla ortaya çıktı

Türkiye’den Irak’a yapılan yumurta ihracatına yakıttan tasarruf etmek için soğutucuların kapatılması darbe vurdu. Yumurtalar, aşırı sıcaktan bozulunca Iraklı yetkililer ürünleri geri çevirdi.

Tasarruf için klimalar kapatılmış

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Olay, Kuzey Iraklı yetkililerin Türkiye’nin Erbil Ticaret Ateşeliğini arayarak konuyu iletmesi ile ortaya çıktı.

Kuzey Irak’taki Zaho İbrahim Halil Gümrük Müdürlüğü bünyesinde bulunan bir laboratuvar müdürlüğü, Türkiye’den gelen yumurta partileri ile ilgili olarak lojistik firmalarının “termo king” diye tabir edilen soğutucuları yakıttan tasarruf etmek için çalıştırmadığını belirledi. Bu sebeple yüksek hava sıcaklığına maruz kalan ürünlerde bozulma yaşandığı rapor edildi.

Ürünler geri çevrildi

Kuzey Iraklı yetkililer, bozuk ürünlerin girişine izin verilmediğini de ateşeliğe bildirdi. Erbil Ticaret Ateşeliği de konuyu Ticaret Bakanlığı’na aktardı. Ticaret Bakanlığı bir süre önce olayı özetleyen bilgileri ihracatçı birlikleri ile paylaşarak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

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