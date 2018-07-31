Ermenistan'dan küstah Türkiye çıkışı!

Ermenistan Dışişleri Bakanı Tigran Balayan, Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirmeye hazır olmadığını söyledi.

Balayan, "Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz olarak normalleştirme konusu, Ermenistan hükümetinin programına dahil edildi. Eğer Türk hükümetinden bununla ilgili bir mesaj gelirse, bunu değerlendireceğiz" dedi.

BAHANE UYDURUYORLAR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'yle ön koşulsuz diplomatik ilişkiler kurmaya hazır olduklarını belirtmişti. Ancak Dışişleri Balayan şu anda tam tersinin yaşanmakta olduğunu savunup, "Türkiye Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı, Bakü'yü ziyaret ediyor ve orada olumsuz açıklamalar yapıyor. Şu an itibarıyla Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkileri normalleştirmeye hazır olduğunu görmüyoruz" ifadelerini kullandı.