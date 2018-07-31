Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılca Mahallesi Devrent Yaylası'nda Selahattin U. adlı kişi, ailesi hakkında asılsız dedikodu çıkardıklarını ileri sürdüğü kişilerin evine silahlı baskın düzenledi. Olayda rastgele açılan ateş sonucu evde bulunan A.U., T.D., Ç.U., S.D., İ.D., A.U. ve Ş.İ. adlı kişiler pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U. MersinŞehir Hastanesine, diğer yaralılar ise Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Selahattin U. ile babası M.A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
31 Temmuz 2018 Salı29 Şevval 1439
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Dedikodu cinneti! 3'ü kadın 7 yaralı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü kadın 7 kişi pompalı tüfekle yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kızılca Mahallesi Devrent Yaylası'nda Selahattin U. adlı kişi, ailesi hakkında asılsız dedikodu çıkardıklarını ileri sürdüğü kişilerin evine silahlı baskın düzenledi. Olayda rastgele açılan ateş sonucu evde bulunan A.U., T.D., Ç.U., S.D., İ.D., A.U. ve Ş.İ. adlı kişiler pompalı tüfekle çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan A.U. MersinŞehir Hastanesine, diğer yaralılar ise Anamur ve Bozyazı'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli Selahattin U. ile babası M.A.U. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
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