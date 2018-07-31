01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Sahte savcı ve polislere operasyon

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Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık operasyonu düzenledi
Sahte savcı ve polislere operasyon
Sahte savcı ve polislere operasyon Sahte savcı ve polislere operasyon Sahte savcı ve polislere operasyon

Şanlıurfa'da, cep telefonu ile aradıkları kişilere kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak, telefonla dolandırıcılık yapan kişilere yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden, 4'ü tutuklandı.

Harran Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla telefon dolandırıcılarına yönelik Ankara, İstanbul, Trabzon, Tekirdağ, Isparta, Niğde ve Antalya'da düzenlenen operasyona 21 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 bilgisayar, 20 cep telefonu, 14 sim kartı, ruhsatsız tabanca ve 2 bin 800 TL para ele geçirildi. Şanlıurfa'ya getirilen ve aradıkları kişileri 78 bin 385 TL dolandırdıkları belirlenen şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla, 17'si ise serbest bırakıldı.
 

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