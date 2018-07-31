Farklı kentlerde konuşlu birliklerinden Suriye’deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen tank ve obüslerin de aralarında bulunduğu askeri konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri araçlar, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.
01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Sınırda askeri hareketlilik!
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