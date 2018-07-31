Rusya'dan 'İdlib' açıklaması!

Lavrentiyev, Soçi'deki 10. Garantörler Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, alıkonulanların serbest bırakılması konusunda alınan karara değinerek, "İlk etapta 10-15 esirin serbest bırakılması söz konusu ancak bu sadece başlangıç." diye konuştu.

Karşılıklı çekinceler olduğunu belirten Lavrentiyev, "Muhalefet, tutuklu listesi sunmaktan çekiniyor. Çünkü bu kişilerin infaz edilmesinden korkuyorlar. Bu konuda çabalarımızın olumlu etki yapacağına inanıyorum. Türk ortaklarımızdan da katkı istiyoruz ve katkı sağlıyorlar." ifadelerini kullandı.

OPERASYON OLACAK MI?

"İdlib'de yakın zamanda kapsamlı askeri operasyon olacak mı?" sorusu üzerine Lavrentiyev, şu yanıtı verdi:

"Bu anlamda toplantılarda hiçbir şey konuşulmadı. Öncelik Nusra'nın varlığına, eylemlerine son vermek. Muhaliflere, Türk ortaklarıyla ve bizimle birlikte bu tehdidi ortadan kaldırmak için çalışmalarını tavsiye ettik. Eğer bununla kendi başlarına mücadele edebilirlerse, memnuniyetle karşılarız. Yardım gerekirse de vermeye hazırız."

TOPLANTI KASIM'DA

Rus diplomat, ABD'nin davet edilmesine rağmen toplantılara katılmamasından üzüntü duyduklarını, gelecek toplantıda bir arada olmayı umduklarını belirtti.

Lavrentiyev, gelecek garantörler toplantısının kasım ayında olacağını, mekan olarak Soçi'yi önerdiklerini, ancak henüz bu konuda karar alınmadığını dile getirdi.

Soçi'de düzenlenen iki günlük görüşmelerin sonunda Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin bütünlüğüne bağlılıklarını ve komşu ülkelerin güvenliği tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı ortak duruşlarını vurgulamıştı. Garantör ülkeler, mülteci ve yerinden edilenlerin güvenli ve gönüllülük esasına dayalı dönüşleri için koşulların sağlanması gerektiğine işaret etmişti. Taraflar, toplantılarda rejim ve muhalefetin alıkonulanlarından az sayıda kişinin serbest bırakılması için "pilot proje" kapsamında uzlaşma sağlamıştı. Gelecek Garantörler Toplantısı'nın kasım ayında yapılacağı duyurulmuştu.