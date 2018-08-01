01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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PKK'dan asker eşi ve bebeğine alçak saldırı

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PKK'dan asker eşi ve bebeğine alçak saldırı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı, asker eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda asker eşi ve 11 aylık bebeği yaşamını yitirdi.
PKK'dan asker eşi ve bebeğine alçak saldırı PKK'dan asker eşi ve bebeğine alçak saldırı PKK'dan asker eşi ve bebeğine alçak saldırı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu sivil araçta bulunan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçenin Büyükçiftlik Beldesi Susat Deresi mevkisinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı infilak ettirildi, asker eşi olay yerinde yaşamını yitirdi.
 

Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı 11 aylık bebek Bedirhan Karakaya'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nurcan Karakaya'nın, bebeği Bedirhan ile Uşak'tan yola çıkarak astsubay eşini ziyaret etmek için ilçeye geldiği öğrenildi. Bombalı saldırının dönüş yolunda düzenlendiği belirtildi.

ACI HABER SİVAS'A ULAŞTI

Hayatını kaybeden anne ve oğlunun acı haberi memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine ulaştı.



Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa'nın acı haberi annesinin yaşadığı memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesine ulaştı. Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş annenin yaşadığı İstiklal Mahallesi Bahar Sokak'taki eve gelerek acı haberi verdi. Acı haber sonrası anne Suudiye Demir gözyaşlarına boğuldu. Acı haberin ardından eve Türk bayrağı asılırken 112 sağlık ekipleri de evin bulunduğu sokakta hazır bekletildi. Acı haberi alan ailenin yakınları da taziye için eve geldi. 

Şehit Nurcan Karakaya'nın babasının 2004 yılında vefat ettiği öğrenildi. Şehit anne ve oğlunun cenazesi yarın Otluca Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından havayolu ile Kayseri'ye ardından da karayolu ile Sivas'ın Şarkışla ilçesine getirilecek. Anne ve oğlunun cenazesi ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılması bekleniyor. 

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