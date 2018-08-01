Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kurban bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban bayramı 9 güne çıkartılmıştır. Yani arefe günü Pazar günü tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır." dedi.
01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Kurban Bayramı tatili 9 gün
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