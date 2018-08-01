'Mesut Türk olduğu için eleştirilmedi'

Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, geçtiğimiz günlerde yapılan sert eleştirilerin ardından Almanya Milli Takımı'nı bıraktığını açıklayan Mesut Özil hakkında konuştu.
Alman futbounun önde gelen isimlerinden olan Bayern Münih CEO'su Karl Heinz Rummenigge, Mesut Özil'in Türk kökeni nedeniyle eleştirilmediğini söylerken, yıldız ismin menajerlerine tepki gösterdi.
Alman basınının konuyla ilgili sorularına kısa bir yanıt veren Rummenigge, ''Mesut Özil, Türk kökenli olduğu için eleştirilmiyor. Bu menajerlerinin anlattığı bir masal. Günümüzde danışmanlar ve menajerler, futbolculardan daha fazla konuşuyor. Bu beni çok sinirlendiren bir durum'' ifadelerini kullandı.