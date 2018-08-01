2 saniyelik video ele verdi

5 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in, Mart 2016'da yapılan darbe toplantılarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile merkez komitesinin barındığı çiftlikte olduğunu ortaya koyan yeni delillere ulaşıldı.

15 Temmuz’daki darbenin Pensilvanya’dan yönetildiğini ortaya koyan yeni bilgilere ulaşıldı. Akıncı’da yakalanan sivil imam Hakan Çiçek’in üzerinde çıkan telefondaki 2 saniyelik video ve fotoğraf, darbecilerin ABD’deki koordinatlarını deşifre etti. Çiçek’in 7 Mart 2016’da Pensilvanya’daki çiftlikte Gülen ile birlikte olduğu netleşti.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre, 5 Temmuz'da Akıncı Üssü'nde olan FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'in, Mart 2016'da yapılan darbe toplantılarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile merkez komitesinin barındığı çiftlikte olduğunu ortaya koyan yeni delillere ulaşıldı.

Çiçek'in üs yakınındaki arazide ele geçirilen telefonunda inceleme yapan özel ekip, telefondan çıkan 7 Mart tarihli fotoğraf ve videoya ait koordinatın FETÖ çiftliğine ait koordinatla eşleştiğini tespit etti.

15 Temmuz günü Akıncı Üssü'ne, "sosyal etkinlik için gittim" yalanını uyduran sivil imam Hakan Çiçek'in, mart 2016'da yapılan darbe toplantılarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile merkez komitesinin barındığı çiftlikte olduğunu ortaya koyan yeni delillere ulaşıldı.

FETÖ'nün darbe girişiminin sivil yöneticilerinden olan ve hala Akıncı Üssü davasında yargılanan Hakan Çiçek'in araziye atarak kurtulmaya çalıştığı Iphone marka cep telefonuyla ilgili yeni bir inceleme raporu hazırlandı.

12 KİŞİLİK EKİP İNCELEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terör Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel birim tarafından yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular, 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten Hakan Çiçek'in, FETÖ'nün Pensilvanya'daki çiftliğinde düzenlenen darbe toplantılarına katıldığını net bir şekilde gösterdi.

ABD'DE YENİ TELEFON VE HAT

15 Temmuz günü darbeci Ahmet Özçetin'in daveti üzerine sosyal etkinlik için Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia eden sivil imam Hakan Çiçek'in, yurt dışı giriş-çıkış analizine göre 8 Şubat 2016 tarihinde ABD'ye gittiği biliniyor. 24 Mart tarihinde Türkiye'ye dönen Çiçek'in, Akıncı Üssü yakınlarında ele geçirilen telefon ile "+18624000..." numaralı ABD GSM hattını 7 Mart tarihinde aktivite ettiği ve bu tarihten itibaren kullanılmaya başladığı belirlendi. 7 Mart'ta aktivite edilen telefonun darbe faaliyetlerinde kullanılmak üzere Çiçek'e verildiği değerlendiriliyor.

VİDEO ELE VERDİ

Kripto FETÖ'cülerin çocuklarını gönderdiği Anafartalar Koleji'nin sahibi olan Hakan Çiçek'in telefonu aktifleştirdikten sonra video ve fotoğraf çektiği belirlendi. 7 Mart tarihli 2 saniyelik söz konusu videoda yeni alınmış telefon kutusunun üzerinde sarı renkli postiş kağıda yazılı Icloud (Apple) kimliği ve şifresinin olduğu anlaşıldı. Ayrıca videoda "yarın görüşürüz akşam gel" şeklinde ortam sesinin olduğu da tespit edildi. Telefonun lokasyon (konum) verilerinin yer aldığı klasörü inceleyen özel ekip, söz konusu video ve fotoğrafa ait koordinat bilgisine ulaştı.

Kestirmeden gitti

Darbe toplantılarının bir diğerinin de 20-24 Haziran tarihleri arasında yapıldığı belirtiliyordu. Bu tarihlerde de Adil Öksüz, Kemal Batmaz ve Nurettin Oruç ile birlikte ABD’de bulunan Hakan Çiçek’in telefonunun 24 Haziran 2016 tarihinde Pensilvanya’ya en yakın konumda bulunan J.F. Kennedy International Uluslararası Havalimanı’nda konum bilgisi verdiği belirlendi. Raporda, söz konusu havalimanıyla ilgili “FETÖ terör örgütünün barındığı Pensilvanya’daki örgüt evine ulaşmak için en kısa yol güzergahına yakın lokasyondaki bir havalimanı olduğu değerlendirilmiştir” denildi.

KOORDİNATLAR FETÖ ÇİFTLİĞİNE ÇIKTI

Polis, "medya konumu" hücresi içerisinde video ve fotoğrafa ait koordinatların, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen ile merkez komitesinin barındığı çiftliğe ait koordinatlar olduğunu ortaya çıkardı. Bu da FETÖ imamı Çiçek'in telefonu aktifleştirdiği 7 Mart tarihinde FETÖ'nün çiftliğinde olduğunu gösterdi.

ÖKSÜZ VE BATMAZ DA ABD'DEYDİ

Akıncı Üssü davasına konu iddianamede, darbe toplantılarından birisinin 2016 Mart ayında Pensilvanya'da yapıldığı belirtiliyordu. Nitekim Çiçek'in de ABD'de olduğu mart ayı içerisinde firari Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın da ABD'ye gittiği ortaya çıkarılmıştı. Buna göre, FETÖ'nün TSK imamı olduğu değerlendirilen Öksüz'ün 17 Mart'ta ABD'ye gittiği ve 21 Mart'ta Türkiye'ye döndüğü, Batmaz'ın ise 12 Mart'ta ABD'ye gittiği ve 23 Mart'ta Türkiye'ye döndüğü belirlenmişti. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen de 21 Mart tarihinde haki renk cübbesini giyerek TSK'daki militanlarına darbe sinyali vermişti. Darbeyi Akıncı'dan yöneten sivil imamların da ABD'de olduğu bu tarihte Gülen, "Evlerine ateşler sal, yerin dibine batır. En kısa zamanda kahru perişan eyle" ifadelerini kullanmıştı.

Marinada gezmiş

Polisin elde ettiği lokasyon bilgilerine göre, Çiçek’in ABD’de gittiği yerler de tek tek tespit edildi. Buna göre, Çiçek’in telefonunun, 18 ve 19 Mart tarihlerinde sahil şeridinde alışveriş merkezlerinin yer aldığı, yat marinalarının bulunduğu yerlerden konum verdiği tespit edildi. Raporda, Çiçek’in söz konusu yerlerdeki mağazalarla ilgili araştırma ya da alışveriş yaptığının değerlendirildiği belirtiliyor.

Teröristlerin buluşma yeri

Çiçek’in telefonunun verdiği lokasyon bilgisine göre, 25 Haziran 2016 tarihinde ABD’de bulunan FETÖ üyelerinin buluşma noktası “Masal Kafe”ye gittiği tespit edildi. FETÖ çiftliğine yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta ve 2 saat mesafede olan söz konusu kafenin örgüt üyelerinin Pensilvanya’ya geçiş noktası olarak kullandığı belirtiliyor. Bu arada Çiçek’in firari Adil Öksüz ile birlikte 25 Haziran’da Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenmişti. Çiçek ile birlikte Öksüz’ün dönüş yolunda aynı kafeye gitmiş olabileceği değerlendiriliyor. Söz konusu kafeye FBI operasyon düzenlemişti. FBI’nın soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Yeni Şafak