01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Başkent'te hava hareketliliği yaşanıyor

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Başkent'te hava hareketliliği yaşanıyor
Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle, planlı taşınma kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Ankara'dan Isparta'ya gidiyor.
Başkent'te hava hareketliliği yaşanıyor Başkent'te hava hareketliliği yaşanıyor Başkent'te hava hareketliliği yaşanıyor

Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınmasından dolayı Başkent'te hava hareketliliği yaşanacak. Planlı taşınma kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Isparta'ya gidiyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Havacılık Okul Komutanlığının Isparta'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren Ankara'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.

 

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