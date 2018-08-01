Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.
Devroe, "Galatasaray oyuncuyla ilgili bir süredir takip yapıyordu. Fenerbahçe de oyuncuyu kiralamak istiyor. Anderlecht ise tüm seçeneklere açık" diye konuştu.
Öte yandan Kanarya'nın, Fransız stoper Kurt Zouma'yı kiralamak için Chelsea'ye 1.5 milyon euro teklif ettiği iddiaları da Ada basınına yansıdı.
01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.
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