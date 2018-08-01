01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:08Güneş 05:53Öğle 13:17İkindi 17:10Akşam 20:28Yatsı 22:05
    • 31°C Adana
    • 35°C Adıyaman
    • 26°C Afyon
    • 32°C Ağrı
    • 30°C Amasya
    • 27°C Ankara
    • 30°C Antalya
    • 28°C Artvin
    • 31°C Aydın
    • 30°C Balıkesir
  • BIST: 96.514 -0.45
  • Altın: 193,938 0.30
  • Dolar: 4,9324 0.51
  • Euro: 5,7625 0.33

Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"

»
Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.
Menajeri açıkladı! Menajeri açıkladı! Menajeri açıkladı!

Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.

Devroe, "Galatasaray oyuncuyla ilgili bir süredir takip yapıyordu. Fenerbahçe de oyuncuyu kiralamak istiyor. Anderlecht ise tüm seçeneklere açık" diye konuştu.

Öte yandan Kanarya'nın, Fransız stoper Kurt Zouma'yı kiralamak için Chelsea'ye 1.5 milyon euro teklif ettiği iddiaları da Ada basınına yansıdı.
 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"Menajeri açıkladı! "F.Bahçe'den teklif var"Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında yer alan Kara Mbodj'in menajeri Luc Devroe, Senegalli oyuncunun Anderlect'ten ayrılacağını açıkladı, "Tercihimiz Premier Lig" dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıUEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçlarıDinamo Zagreb, Shkendija ve Spartak Trnava 3. ön eleme turuna yükseldi
Janssen resti çekti! "Bırakın gideyim"Janssen resti çekti! "Bırakın gideyim"Vincent Janssen, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Tottenham ile masaya oturdu. İşte Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye transfer olmak için Tottenham ile yaptığı görüşmenin detayları
Cocu'dan Ozan Tufan'a ilk uyarı!Cocu'dan Ozan Tufan'a ilk uyarı!Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Cocu’yla birlikte yeni bir sayfa açsa da yeni hocasının da gözüne giremedi. Hollandalı hoca Ozan'ı uyardı.
Dostluk maçının galibi TrabzonsporDostluk maçının galibi TrabzonsporTrabzonspor, kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde yapılan dostluk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor'u 3-0 yendi.
Ali Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldıAli Koç sonrası çılgınlık! Kulüp rekoru kırıldıFenerbahçe'de Ali Koç yönetiminin göreve gelmesinden sonra 82 bin 148 forma ve yeni sezon için satışa çıkarılan 40 bin 446 kombineden 39 bin 226 tanesinin satıldığı açıklandı. Satılan kombine sayısı kulüp rekoru oldu.
  • Andre Ayew sağlık kontrolünde!27 Temmuz 2018 Cuma 13:08
  • Trabzonspor gidenlerden 68 milyon kar etti27 Temmuz 2018 Cuma 13:07
  • Göztepe'den anlamlı pankart27 Temmuz 2018 Cuma 09:26
  • Beşiktaş Avrupa'da avantaj sağladı27 Temmuz 2018 Cuma 09:25
  • Beşiktaş avantajı kaptı!27 Temmuz 2018 Cuma 00:43
  • Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a çok sert cevap!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
  • F.Bahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!26 Temmuz 2018 Perşembe 10:58
  • Terim: Yakında değişik haberlerimiz olabilir26 Temmuz 2018 Perşembe 09:30
  • Beşiktaş'a yeni golcü26 Temmuz 2018 Perşembe 09:29
  • Fenerbahçe yeni transferi açıkladı25 Temmuz 2018 Çarşamba 22:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri