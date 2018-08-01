01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Erdoğan'dan Hakkari şehitleri için kritik karar!

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Erdoğan'dan Hakkari şehitleri için kritik karar!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa'nın Sivas'taki cenazesine katılacağını açıkladı.
Erdoğan'dan Hakkari şehitleri için kritik karar! Erdoğan'dan Hakkari şehitleri için kritik karar! Erdoğan'dan Hakkari şehitleri için kritik karar!


Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen asker eşi ve 11 aylık bebeği ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan " 26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır. Milletimizin başı sağ olsun. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.
 

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