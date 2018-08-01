Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen asker eşi ve 11 aylık bebeği ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan " 26 yaşındaki bir annenin, 11 aylık bir yavrunun bunlar tarafından şehit edilmesinden daha büyük ne olabilir? Tanımsa tanım, tarifse tarif, her şey çok açık, net. Onlarla birlikte onları parlamentoya gönderme gayreti içerisinde olanlara da en güzel bir cevaptır. Milletimizin başı sağ olsun. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.
01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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- “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
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Erdoğan'dan Hakkari şehitleri için kritik karar!
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