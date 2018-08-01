Erdoğan'dan ABD'nin tehditlerine net cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ile 'Rahip Brunson' üzerinden gerilen ilişkiler ve ABD'den peş peşe gelen tehditvari açıklamalar için, "Tehdit diline prim vermeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Washington hattındaki 'Brunson gerilimi'ne dair açıklamalarda bulundu. ABD'nin yaptırım tehdidine her türlü cevabın Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde söylendiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Her şeyi bildiride söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz.





KUSURA BAKMASINLAR, TEHDİT DİLİNE PRİM VERMEYİZ



Ve bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor. Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz.



TÜRKİYE'DE AZINLIKLARA YÖNELİK EN UFAK BİR SORUN YOK

Temenni ederim ki, şu anda Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

SİVAS'TAKİ CENAZEYE KATILACAĞIM

Hakkari'deki hain saldırı sonucu şehit düşen asker eşi ve 11 aylık bebeği ile ilgili de konuşan Başkan Erdoğan "Milletimizin başı sağ olsun. Sivas'taki cenazeye katılacağım" dedi.