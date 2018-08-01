01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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'Kefenini giy gel' dedi, öldürüldü

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Antalya'da küfürleşme sonrası arkadaşı Özkan Bozlak'ı (39) tabancayla öldüren Tolgahan Kozanay (30), ilk duruşmasına çıktı.
'Kefenini giy gel' dedi, öldürüldü
'Kefenini giy gel' dedi, öldürüldü 'Kefenini giy gel' dedi, öldürüldü 'Kefenini giy gel' dedi, öldürüldü

Olay, 21 Nisan günü saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi Ahmet Hamdi Akseki Caddesi'nde meydana geldi. Galerici Tolgahan Kozanay, arıza yapan otomobilini, aynı işi yapan arkadaşı Özkan Bozlak'ın önerdiği tamircide yaptırdı. Ancak Tolgahan Kozanay'ın aracı, seyir halindeyken yeniden arıza yaptı. Bunun üzerine Kozanay ile Bozlak, telefonda tartıştı. Özkan Bozlak bir süre sonra tamirci dükkanına gitti. Başka bir araçla tamirciye gelen Kozanay, tartıştığı Bozlak'ın başına tabancayla bir el ateş etti. İşyeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin uzun süre kalp masajı yaptığı Bozlak, ambulansla götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası kaçan Tolgahan Kozanay ise 2 gün sonra yakalandı. Gözaltına alınan Kozanay tutuklandı.

OTOMOBİL ARIZALANINCA KÜFÜRLEŞTİLER

Antalya7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Tolgahan Kozanay, avukatı Hayrettin Pamuk ile Özkan Bozlak'ın eşi Hülya Bozlak katıldı. Özkan Bozlak ile 2005 yılından bu yana arkadaş olduğunu söyleyen Kozanay, “Olaydan 20 gün önce Özkan Abi beni aradı. Babasının Konya'da olduğunu, rahatsızlandığını, onu otogara bırakıp bırakamayacağımı sordu. Ben de yardım olsun diye otomobilimi verdim. Yaklaşık bir hafta sonra aracı getirdiğinde yağ yaktığını ve birinci vitesten attığını söyledi. Maktul bana aracı tanıdığı birine tamir ettirebileceğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bir hafta sonra beni arayıp aracı alabileceğimi belirtti. Aracı aldım. Özkan Abi ile aracı yıkamaya götürdük. Ancak yolda yine arızalandı. Özkan Abi arabayı bırakmamı ve kendisinin ilgileneceğini söyledi. Ben de kendisine 2 bin 100 TL verdim. Yaklaşık bir hafta sonra Özkan Abi arayıp arabayı teslim alabileceğimi söyledi. Hatta bana sorunun elektrik arızasından kaynaklı olduğunu ifade etti. Ben ise arızanın motordan kaynaklı olduğunu düşünüyordum. Bir arkadaşımla arabayı tamirciden aldım ve yıkamaya götürdüm. Araç oto yıkamacıya kadar sorunsuz gitti. Ancak, orada çalışmadı. Bunun üzerine ben Özkan Abiyi 5-6 kez aradım, ama cevap vermedi. Ona bulunduğum yere çekici göndermesini söyleyecektim. En sonunda telefonu açtı ve 5-6 kez aramışsın diyerek kötü sözler kullandı. Ben de terbiyesizlik yapmamasını söyledim" dedi.

'KEFENİNİ GİY DE GEL'

Telefonda karşılıklı hakaretleştiklerini öne süren Tolgahan Kozanay, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ben kendisine tamir için hak ettiği paradan fazlasını verdiğimi belirterek, bana ihanet ettiğini söyledim. O da küfretti. Benim annemle ilgili özel bir durumum olduğu için onu konu alarak 'Anan da belli, baban da' dedi. Çok sinirlendim. Karşılıklı küfürleşmeden sonra telefon kapandı. Annemle ilgili söylediği söz bana çok dokunmuştu. Telefonda yeniden küfürleştik. Bana 'Erkeksen gel, gelirken abdestini al, kefenini giy' dedi. Ben de o sinirle arabama bindim. Arkadaşım Ramazan da sinirli olduğumu görünce benimle geldi. Ben hasım sahibi olduğum için üzerimde silah taşırım. Silahım da ruhsatsızdır. Tamirciye vardık. Arkadaşım Ramazan arabadan inmedi. Maktul beni görünce sırtını döndü ve bana 'Artık abi-kardeş ilişkimiz bitti' dedi. Hakaret etti. O sırada elini beline attı. Ben de maktulun bana silah çekeceğini düşünerek kendi silahımı çekerek namlunun ucuyla kafasına vurdum. Maktul kafasını tutup eğildi. Ben de namlunun ucuyla vurmaya devam ettim. Nasıl oldu anlamadım, silah ateş aldı. Hemen ilerideki çalışanlara 'Öldü öldü. Ambulans çağırın' dedikten sonra oradan uzaklaştım."

Çok pişman olduğunu söyleyen Tolgahan Kozanay, Bozlak'ın eşinden özür dilediğini belirterek, “Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı. Benim amacım maktulü öldürmek değildi. Öldürme kastıyla hareket etmedim" diye konuştu.

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