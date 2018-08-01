01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Bu acının tarifi yok! Ninniler söyleyip...

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Antalya’da kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Acılı anne çocuğunun cenazesini bırakamadı.
Bu acının tarifi yok! Ninniler söyleyip...
Bu acının tarifi yok! Ninniler söyleyip... Bu acının tarifi yok! Ninniler söyleyip... Bu acının tarifi yok! Ninniler söyleyip...

Antalya’da kanser hastası 2 yaşındaki çocuk, yoğun bakımdaki 50 günlük yaşam savaşını kaybetti. Yıkılan acılı anne, kucağına aldığı çocuğunun cenazesini uzun süre bırakmadı.

Isparta’da yaşayan duvar kağıdı ustası Hüsamettin Çetin (34) ve ev hanımı Seher Çetin’in (25) 2 yaşındaki çocukları Muhammet Selim’e, bir süre önce kan kanseri teşhisi konuldu. Enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşan Muhammet Selim Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde 50 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Yoğun bakımda tutulan minik çocuk, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Çetin, ailesi çocuklarının ölümüyle büyük üzüntü yaşadı.

OĞLUNUN CENAZESİYLE GEZDİ

Oğlunun ölümünü kabullenemeyen anne Seher Çetin ise, çocuğunun cenazesiyle hastane koridorlarında dolaştı. Genç anne yakınlarının tüm isteğine rağmen çocuğunun cenazesini vermedi. Kimseye aldırmadan hastane önüne oturup çocuğunun cansız bedenini seven Seher Çetin, duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Hastane görevlileri ve yakınlarının telkinleriyle acılı annenin kucağından alınan çocuk, ardından morga indirildi.

"ANNE BİR SAAT GEZDİRDİ"

Arkadaşının çocuğunun 50 gündür hastanede yattığını belirten Uysal Demir "Bugün sabah saatlerinde çocuk vefat etti. Ardından anne çocuğu kucağında gezdirmeye başladı. Hastanenin içinde ve dışarıda gezdirdi. Anne hastanenin önüne çıktı. Bir saat kucağında çocuğunu gezdirerek, ninniler söyledi. Kendisini zor ikna ettik" dedi.

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