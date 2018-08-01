Türkiye'nin kardeşlik eli kurbanlarla dünyaya ulaşacak

Dünyanın farklı noktalarında kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, Türk hayırseverlerin bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.

Türkiye'deki bazı vakıflar ve yardım kuruluşları, düzenledikleri "Kurban Bayramı" organizasyonlarıyla hayırseverlerin yardımlarını dünyanın bir çok noktasındaki mazlumların sofralarına ulaştıracak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye'deki insani yardım kuruluşları ve bazı vakıflar önümüzdeki Kurban Bayramı'nda da dünyanın birçok noktasındaki mazlum coğrafyalara ulaşabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerindeki kurban kesim organizasyonları gerçekleştirecek yardım kuruluşları, Türk halkının bağışladığı kurbanların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına aracılık edecek.

Türk Diyanet Vakfı (TDV), 1993 yılından beri sürdürdüğü vekaletle kurban kesim organizasyonunu bu yıl "Kurbanını paylaş kardeşinle yakınlaş" sloganıyla yürütüyor.

"Vekaletle Kurban Kesin Programı" kapsamında, yurt içinde 280 merkezde, yurt dışında ise 145 ülkenin 436 bölgesinde TDV görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesim ve dağıtım gerçekleştirilecek.

Yurt içindeki merkezlerde ayrıca sığınmacı ailelere yönelik kurban kesimi de yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, kurban kesimlerinin İslami usullere uygun olarak yapıldığını aktardı.

Yaklaşık yarım asra yakın süredir faaliyetini sürdüren vakfın bayram sevincini mazlum ve mağdur coğrafyalara taşımak için yola çıktığını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Vekaletle kurban kesimi, Türkiye'de il ve ilçe müftülükleri, yurt dışında ise büyükelçilikler, müşavirlikler, ataşelikler, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve ilgili ülkelerdeki dini idareler ve yerel kuruluşlarla iş birliği içerisinde yapılıyor. Kesilen kurbanlar yurt içinde ihtiyaç sahiplerine, sığınmacılara, Kur'an kurslarına ve öğrenci yurtlarına, yurt dışında kesilen kurbanlar ise öncelikle açlık, yoksulluk ve iç çatışmaların yoğun olduğu Afrika'dan Orta Asya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Uzakdoğu'dan Latin Amerika'ya kadar uzanan gönül coğrafyamızdaki mazlum kardeşlerimize dağıtılmaktadır."

TDV'nin 43 yılı aşan tecrübesi ve güvencesiyle dünyanın dört bir yanındaki mazlum insanlara ulaştığını vurgulayan Mehmet Savaş Polat, kurbanların da vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunmak suretiyle, bizzat Türkiye Diyanet Vakfı görevli ve gönüllüleri nezaretinde kesildiğini dile getirdi.

2017 yılında kendilerine 257 bin 789 hisse kurbanın emanet edildiğini aktaran Polat, "Bu bayramda da milletimizin destek ve teveccühüyle geçen yılki bağış rakamlarının üzerine çıkarak daha fazla ihtiyaç sahibine Türkiye'nin iyilik elini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bir hisse bedeli yurt içinde 850, yurt dışında ise 625 lira olarak belirledik. Bağış yapmak isteyen vatandaşların 'www.tdv.org' ve 'bagis.tdv.org' adreslerinden online bağış yapabilecekler. Bunun yanı sıra il ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, cami görevlileri, tüm PTT şubeleri ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı kurban programına katılıp kurbanlarını vekalet yoluyla kestirebilirler." diye konuştu.

Türk Kızılayı kurban bereketini yıl boyu sürdürmeyi hedefliyor

Türk Kızılayı ise 2007 yılından bu yana sürdürdüğü vekaletle kurban kesim kampanyasını "Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün" sloganıyla devam ettiriyor.

Yurt içinde bir hisse bedeli 750 lira, yurt dışında ise 590 lira olan Türk Kızılayının hedefi 170 bin hisse karşılığı kurban keserek, 3 milyon 800 bin kişinin sofrasına kurban bereketini taşımak.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 10 yılı aşkın süredir vekaletle kurban kesim kampanyası gerçekleştirdiklerini, yurt içinde ve yurt dışında milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına kurban bereketini taşıdıklarını belirtti.

Yurt içinde kesilen kurban etlerini kıyma ve kuşbaşı şeklinde konserve yaparak şubeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını aktaran Kınık, "Yurt dışında ise kurbanlıkları kesip sıcak dağıtım dediğimiz, soğutma ve parçalama işlemi yaptıktan hemen sonra ihtiyaç tespiti önceden yapılan ailelere ulaştırıyoruz. Balkanlar'dan Afrika'ya, Ortadoğu'dan Asya'ya yaklaşık 40 ülkede 85 binden fazla vekalet sahibi adına kesim yapıp, dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kerem Kınık, geçen yıl 33 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirdiklerini, bu yıl yeni ülkeleri de organizasyona dahil ettiklerini dile getirdi.

Yurt dışında yürütecekleri kurban faaliyeti kapsamında ihtiyaç sahibi yaklaşık 1 milyon 500 bin insana ulaşmayı, sofralarını bereketlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kınık, "Ülkemizin hayırsever insanlarının merhamet elini her yıl olduğu gibi bu yıl da dünya mazlumlarına uzatmalarına aracılık etmenin mutluluğunu, gururunu yaşayacağız. Ülkemizin bayrağını bir kez daha dalgalandıracağız. İnsani yardımda dünya lideri olan ülkemiz, insanlarının Kurban Bayramı'nda da mazlumları unutmadığını gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun"

Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz ise bu yılki kurban organizasyonunu "Kurbanlarınız Yoksulların Bayramı Olsun" sloganıyla Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da 40 ülke ve bölgede gerçekleştirerek yüz binlerce ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Kurban hisse bedellerini yurt dışı 560 TL, yurt içi 1100 TL olarak belirlediklerini aktaran Cengiz, Filistin için ise kurban hisse bedeli diğer fiyatlardan farklı olarak 1700 TL olduğunu belirtti.

Hayırseverler "www.denizfeneri.org.tr" adresinden ya da 0212 414 60 60 No'lu çağrı merkezinden kredi kartı ile kurban bağışı yapabilecek.

"Paylaştığın senindir, paylaş sevindir"

İHH İnsani Yardım Vakfı bu yılki kurban organizasyonunu "Paylaştığın senindir, paylaş sevindir" sloganıyla yurt içindeki kurban çalışmaları ile birlikte 103 ülke ve bölgede gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefliyor.

İHH'nin bu bayram belirlediği kurban bedeli 750 TL. Vekalet yoluyla kurbanlarını İHH'ye bağışlamak isteyenler kurban çalışmaları için belirlenen ülkeler arasından dilediğinde kurbanını kestirip, ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Vakıf kurban organizasyonunda önceliği mülteci kampları, savaş, doğal afet, kronik açlık ve yoksulluk bölgeleri ile yaşlılar, kimsesizler, dullar, yetimhaneler, okullar ve hastanelere verecek. Bu kapsamda Suriye, Irak, Filistin, Somali, Yemen, Bangladeş, Arakan ve Doğu Türkistan ön planda tutulacak.

İHH kurban bağışları vakıf merkezine, temsilciliklere veya illerdeki insani yardım derneklerine yapılabileceği gibi "www.ihh.org.tr" adresinden ve 0212 631 21 21 numaralı telefondan da gerçekleştiriliyor.

"Kurban Yaşatır"

Sadakataşı Derneği de "Kurban Yaşatır" sloganıyla, "Bu bayram da kardeşlik bilinciyle kurbanlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla, iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor.

Dernek, kurban organizasyonunu Türkiye'nin yanı sıra Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu'dan Balkanlar'a, Orta Asya'dan Kafkasya'ya 30 ülkede gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Dernek, kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yapılan hazırlıklarda 4 ayrı bölgeye uygun olarak kurbanlık fiyatları belirlendi.

Kurban fiyatları 1'inci bölge için 450 TL, 2'nci bölge için 700 TL, 3'üncü bölge için 1250 TL ve 4'üncü bölge için 2 bin TL olarak açıklandı. Kurban bağışı yapmak isteyenler "www.bagis.sadakatasi.org.tr" adresinden ya da 0216. 614 04 61 nolu telefonu arayarak bağışta bulunabilir.

28 ülkeye Cansuyu ulaşacak

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2018 kurban organizasyonları kapsamında hazırlıklarını tamamladı. Dernek bu yıl da başta Türkiye olmak üzere Afrika, Asya ve Ortadoğu ülkelerinde mazlumlar ve muhtaçlar için 50 bin hisse kurban kesmeyi hedefliyor.

Bu yıl 3 kıta 28 ülkede kurban organizasyonu düzenleyecek Cansuyu, 51 farklı bölgede kurban kesimi gerçekleştirecek. Dernek kurbanlık fiyatlarını 4 ayrı bölgeye uygun olarak belirledi.

Dernek, kurban fiyatlarını Afrika'da 500 TL, Asya'da 550 TL, Türkiye ve Filistin kamplarında 1100 TL, Gazze'de ise 1700 TL olarak açıkladı.

"www.kurban.cansuyu.org.tr" adresinden ya da 444 66 39 nolu telefon aranarak kurban bağışında bulunulabilir.

Mirasımız Derneğinin kurbanlıkları Kudüs'e

Kudüs ve civarında yardım ve imar çalışmaları yapan uluslararası sivil toplum kuruluşu Mirasımız Derneği (Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği), Kudüs'te vekalet yoluyla keseceği kurbanların hisse bedelini belirledi.

"Kurbanım Kudüs'e" üst başlığıyla "Kudüs'te kurban Aksa'da bereket vakti" sloganıyla kurban çalışmalarına başlayan ve çalışma sahası sadece Kudüs ve civarı olan Mirasımız Derneği, bin büyükbaş kurban kesmeyi hedefliyor. Dernek, yaklaşan Kurban Bayramı için hazırlıklarını tamamlarken, kurban hisse bedelini de 1450 lira olarak belirledi.

Kudüslü çocukların bayramı yeni kıyafetlerle karşılamaları için de kampanya yürüten dernek, bir bayramlık fiyatının 100 TL olduğunu bildirdi.

Dernek, bu yıl farklı bir çalışmaya daha imza atarak, Kurban Bayramı'nda kumanya dağıtacak. Bir kumanya paketinin fiyatı ise 150 TL olarak belirlendi. Mirasımız Derneği Kurban Bayramı'nın ilk gününe kadar kurbanlık vekaletlerini kabul edecek. Kurban vekaleti için derneğin web sitesinden (www.mirasimiz.org.tr) ya da 0212. 524 01 01 No'lu telefondan gerekli bilgilere ulaşılabiliyor.

"Kurban yeryüzünün tüm renkleriyle yakınlaşmaktır"

Beşir Derneği, Türkiye'de ve dünyanın farklı yerlerinde gerçekleştirileceği kurban organizasyonları için hazırlıklarını tamamladı.

Dernek yurt içi ve yurt dışı vekaletle kurban kesim bedelini 800 TL olarak belirlerken, 4 taksit yapma imkanı da sunuyor. Dernek hayata geçirdiği online takip sistemiyle vatandaşların bağışları görmelerine ve detaylı şekilde inceleyebilmelerine de olanak sağlıyor.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında gerçekleştirilen organizasyonla kurban bağışları Afrika, Orta Asya ve Balkanlar'daki mazlum insanlara ulaştırılacak.

Beşir Derneği Genel Müdürü Fatih Sarıyar, kurban organizasyonlarıyla gönül coğrafyasındaki mazlumların yardımına koşmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Bu bayram da vacip, şükür, akika, adak ve benzeri niyetler ile kurban bağışı yapacak vatandaşların hayırlarına vesile olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Bağışçılar "www.besir.org.tr" adresinden ve 0216.375 40 42 telefon numarasından vekalet verebilecekler.

Hüdayi Vakfı 45 ülkede kurban organizasyonu gerçekleştirecek

Hüdayi Vakfınca yurt dışında yapılacak kurban organizasyonu 45 ülkede gerçekleştirilecek. Yurt dışında kurban kesim bedeli 650 TL olarak belirlenirken, vakfa bağış yapmak için "www.hudayivakfi.org" adresinden ve 0216. 428 39 60 nolu telefondan ulaşılabilir.

"Paylaşınca hayat bayram olur"

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (İYİLİKDER), kurban kesim organizasyonu yurt içinde ve yurt dışında "Paylaşınca hayat bayram olur" sloganıyla sürdürüyor..

Dernek tarafından Afrika ve Asya'da kurban bedeli 500 TL olarak belirlenirken, Suriye, Arakan, Yemen, Balkanlar, Lübnan ve Türkiye'de 850 TL, Gazze'de ise 1250 TL olarak açıklandı.

Bağışçılar "www.iyilikder.org.tr" web sitesinden kurban vekaleti verilebilecek.

İhlas Vakfı organizasyonlar gerçekleştirecek

İhlas Vakfı tarafından vekaletle kurban kesim organizasyonu yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilecek.

Vakıf tarafından yurt için kurban bedeli 850 TL, yurt dışı kurban bedeli 625 TL olarak belirlendi. Vakıf tarafından Türkiye'nin yanı sıra Afganistan, Hindistan, Kenya, Moritanya, Etiyopya ve Sudan'da kurban kesimi yapılacak.

Bağışçılar "www.ihlasvakfi.org.tr" web sitesinden ve 0212. 451 49 00 No'lu telefondan vekalet verebilecek.

Kesilen her kurban için meyve ağaçları dikilecek

Yardımeli Uluslararası İnsani Yardım Derneği, Kurban Bayramı organizasyonunu yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirecek.

Vekaletle kurban kesimi organizasyonu için Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar ile Türkiye'de çalışmalarını tamamlayan dernek, bağışçıların kurbanlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.

Dernek tarafından kurban bedelleri Asya-Afrika 550 TL, Türkiye-Balkanlar 875 TL, Filistin-Gazze için ise 1200 TL olarak tespit edildi. Dernek kesilen her kurban için Afrika ve Türkiye'de meyve ağaçları da dikecek.

Bağışçılar "www.yardimeli.org.tr" web sitesinden veya 0212. 541 48 00 No'lu telefon hattından vekalet verebilecek.

AA