01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı!

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin saldırıda eşi ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya "Vatan sağolsun, kanlarını yerde bırakmayacağız" dedi.
Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı!
Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı! Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı! Eşi ve çocuğu katledilen astsubay o anı anlattı!

 

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracıyla seyir halindeyken PKK'lı teröristlerin önceden yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen saldırıda eşini ve 11 aylık oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, "Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu. Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten" dedi. 

Dün Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde meydana gelen olayda üs bölgesinde görevli Astsubay Çavuş eşi Serkan Karakaya'yı ziyaretten dönen Nurcan Karakaya (25) ve yanındaki 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın bulunduğu otomobilin geçişi sırasında patlama meydana geldi. PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana gelen olayda, Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya şehit oldu. 

SÜRPRİZ YAPMAK İSTEMİŞ 

Üs bölgesinde görev yapan Astsubay Çavuş Serkan Karakaya eşinin kek, börek ve pasta yaparak kendisine ve silah arkadaşlarına sürpriz yapmak istediğini söyledi. Vatana iki can feda ettiklerini söyleyen Karakaya, "Diyecek bir şeyimiz yok. Vatana iki canımız vardı. İki canımızı verdik. Seve seve feda ettik. Kanını yerde bırakmayacağız. Sürpriz yapmak için yanıma çıkmıştı. 2 saat oturduk. 5 dakika sonra patlama oldu" dedi. 

"BİZ EVLAT KATİLİ DEĞİLİZ" 

Eşinin gidişini üst bölgesinden takip ettiğini anlatan Karakaya, "Ben zaten üs bölgesinden takip ediyordum eşimi araç geçti kaybolduğu noktada patlattılar zaten, silahımı aldım indim. Allah onları kahretsin. Biz evlat katili değiliz. Kanını yerde bırakmayacağız gelip benden sorsalardı çocuğumdan eşimden sordular. Vatan sağolsun. Vatan yolunu iki canımız feda olsun" diye konuştu. 

ERDOĞAN DA KATILACAK

Anne ve bebeğinin cenazesi ikindi namazını müteakip Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılacak. 

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