01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören

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Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören
Hakkari Dağ Komando Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ile geçen yıl 19 Ekim'de dünyaya gelen 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'nın cenazeleri, helikopterle Yüksekova ilçesine gönderildi.
Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören Hakkari'de şehit anne ile bebeği için tören

Buradaki törene Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Yüksekova 3'üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Kokmaz, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Ak Parti İlçe Başkanı Naci Bilici, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

BEBEĞİNİN YASTIĞINI ELİNDEN BIRAKMADI

Acılı baba Astsubay Serkan Karakaya, Yüksekova'daki törene bebeğinin yastığı ile geldi. Karakaya'nın tören boyunca yastığını elinden bırakmaması yürekleri dağladı. Törenin ardından şehit Nurcan Karakaya ve bebeği Mustafa Bedirhan'ın cenazeleri, uçakla memleketlerine uğurlandı.

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Eşini ve oğlunu kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı babası Mustafa Karakaya teselli etmeye çalıştı.

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