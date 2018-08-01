Emniyet Genel Müdürü: Hiçbir gruba aklınızı teslim etmeyin

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Meslek hayatınız boyunca hiçbir gruba ve oluşuma ne iradenizi ne de aklınızı teslim edin." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 621 özel hareket polisinin mezuniyet törenine katıldı.

Burada konuşan Uzunkaya, bugün özel harekat polislerinin saflarına 6 ayrı okulda, 3 bin 386 yiğidin katıldığını söyledi.

Özel hareket polislerinin, bugüne kadar devlete ve millete zarar verecek her türlü şer odaklarıyla amansız mücadele ettiğini ve bunun ilelebet süreceğini vurgulayan Uzunkaya, terörle mücadelede sayısız başarılara imza atan bu yiğitlerin, 15 Temmuz gecesi ülkeyi, milleti ve aydınlık geleceklerini hain ellere teslim etmediklerini ve bu uğurda 63 özel hareket polisinin şehitlik mertebesine ulaştığını anlattı.

Uzunkaya, özel hareket polislerinin "Hendek" ve Zeytin Dalı operasyonlarında gösterdikleri başarılardan da bahsetti.

Yeni mezun polislere öğütlerde bulunan Uzunkaya, şunları kaydetti:

"Meslek hayatınız boyunca hiçbir gruba ve oluşuma ne iradenizi ne de aklınızı teslim edin. Sadakatiniz; sadece devlete, hizmetinizde sadece içinden çıktığınız bu aziz milletimize olsun. Bu gençleri yetiştiren ailelere, teşkilatım adına saygılarımı sunuyorum. Eğitimlerini veren arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum."

"290 bin başvuru aldık"

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz Çolak da yaptığı konuşmada, 621'i Karabük'te olmak üzere 3 bin 386 öğrenciyi mezun edip emniyet teşkilatına kattıklarını söyledi.

19. dönem POMEM özel harekat eğitiminin, başvuru oranı itibarıyla en fazla başvurunun yapıldığı dönem olduğunu belirten Çolak, şöyle devam etti:

"290 bin başvuru aldık. 210 bin kişi sınava geldi. 10 bin kişi başarılı oldu. Yani her 21 kişiden birisi başarılı oldu. Şu anda eğitim almış bu arkadaşlar çok özel bir yere sahipler. Polis Akademisi olarak özel harekat eğitimine 2015 yılında başladık.

Türkiye, içinde bulunduğu coğrafi konum gereği çok zorlu ve farklı tehditlerle yüz yüzedir. Farklı terör örgütleri tehditleri altındadır. Bu nedenle emniyet teşkilatı olarak bu tehditlere cevap verebilmemiz için çok güçlü bir özel harekat birimine ihtiyaç vardır. 3 yıllık süre zarfında bugün mezun olanlarla birlikte emniyet teşkilatına 13 bin 838 özel harekat branşından polis memuru katmış bulunuyoruz. 27 Aralık 2018'de mezun olacak 19. dönem 3. grup özel harekat polisleriyle birlikte bu sayı 17 bin 109'a ulaşmış olacak. Yani bu yıl sonu itibarıyla 23 binin üzerinde çok güçlü bir özel harekat birimine sahip olacağız."

Çolak, 19. dönem POMEM özel harekat eğitimini 3 gruba ayırdıklarını aktararak, teknik bilgiler verdi.

Karabük Valisi Kemal Çeber ise konuşmasında, mezun olan polis memurlarına öğütlerde bulundu.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, Karabük POMEM Müdürü Mahmut Karabulut, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile diğer protokol üyeleri ve aileler katıldı.