01 Ağustos 2018 Çarşamba29 Şevval 1439
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Felaketin ardından Yunanistan'dan kritik karar

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Yunanistan Şehircilik ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, 92 kişinin hayatını kaybettiği yangınların ardından tüm ülkede ormanlık alanlar ile sahil yerlerinde usulsüz ve izinsiz inşa edilen toplam 3 bin 168 binanın yıkılacağını açıkladı.
Felaketin ardından Yunanistan'dan kritik karar
Felaketin ardından Yunanistan'dan kritik karar Felaketin ardından Yunanistan'dan kritik karar Felaketin ardından Yunanistan'dan kritik karar

Yıkım işlemlerine hemen başlanacağını duyuran Stathakis, "2020 yılında hiçbir usulsüz yapı kalmayacak" dedi. Yunanistan hükümeti, yangınlar sonrası bir dizi acil önlem almayı kararlaştırdı. Acil ihtiyaçlarını karşılamak için mağdurlara ilk aşamada 5 ila 10 bin Euro arasında değişen mali yardımlar yapıldı.

Daha sonra da yangın, sel ve deprem felaketlerinde "çıkış yollarını kapatan", usulsüz ve izinsiz inşa edilen binaların derhal yıkılacağı açıklandı.

Şehircilik ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, Başbakan Aleksis Çipras'tan aldığı talimat üzerine bir tespit çalışması yaptı.

Yorgos Stathakis, usulsüz ve izinsiz inşa edildiğini tespit ettikleri 3 bin 168 binayı, sonradan izin çıkartılmış olsa da yıkacaklarını söyledi.

"MALİYETİ NE OLURSA OLSUN..."

Stathakis binalardan 2 bin 500'ünün ormanlık alanlarda ve dere yataklarında, 668'inin de sahil ve kumsallarda inşa edildiğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras da önceki gün yangın bölgelerini ziyareti sırasında, "Siyasi maliyeti ne olursa olsun yasa dışı inşa edilen yapıların yıkımına derhal başlanacak" demişti.

10 KİŞİ HALA YOĞUN BAKIMDA

Yunanistan'daki yangınlarda bazıları çocuk 200'e yakın kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan 10'u hala yoğun bakımda.

Yangınlarda ölü sayısının fazla olmasının nedenleri arasında sayfiye yerlerindeki usulsüz yapıların, denize ve ana caddelere açılan yolları kapatmış olması ve panik halinde kaçışan insanların daracık yollarda sıkışmaları da gösteriliyor.

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Felaketin ardından Yunanistan'dan kritik kararFelaketin ardından Yunanistan'dan kritik kararYunanistan Şehircilik ve Enerji Bakanı Yorgos Stathakis, 92 kişinin hayatını kaybettiği yangınların ardından tüm ülkede ormanlık alanlar ile sahil yerlerinde usulsüz ve izinsiz inşa edilen toplam 3 bin 168 binanın yıkılacağını açıkladı.
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