ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp Tahran'a yeniden yaptırım uygulamasına koşut olarak İran'da döviz krizi tavan yaparken riyalin 2018'deki değer kaybı yüzde 130'u geçti.
Aralık 2017'den beri ara ara ekonomi temelli protesto gösterilerine sahne olan İran'da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ilk kez ekonomiyle ilgili sorulara cevap vermek üzere meclise çağrıldı.
Meclis Başkanı Ali Laricani, 80 milletvekili tarafından Ruhani'nin yanıtlaması talebiyle başkanlık divanına sunulan soru önergesini kabul etti.
'EKONOMİ ÇÖKÜYOR'
Meclis Bütçe Komisyonu üyesi Cihanbahş Muhibbiniya da, milletvekillerine hitabında, "İran ekonomisi çöküyor! Lütfen gözlerinizi açın. Öncelikli konuları meclis gündemine getirmediği için Ruhani hükümetinden şikayetçiyiz" diye çıkıştı.
DÖVİZDEN PAHALILIĞA, AMBARGOLARDAN İŞSİZLİĞE…
Meclisin, Ruhani'den, hükümetin döviz piyasası ve ürünlerin fiyatını kontrol etme konusundaki başarısızlığı, bankacılık ambargoları, işsizliğin düşürülememesi, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorulara cevap vermesini isteyeceği belirtildi.
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İran'da bir ilk! Kriz zirve yapınca...
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la nükleer anlaşmadan çıkıp Tahran'a yeniden yaptırım uygulamasına koşut olarak İran'da döviz krizi tavan yaparken riyalin 2018'deki değer kaybı yüzde 130'u geçti.
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