Erdoğan'dan şehit cenazesinde "idam" sözü!

Hakkari Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Bedirhan için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. ''Bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar'' diyen Erdoğan idamdüzenlemesiyle ilgili olarak ''Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır'' ifadesini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- Burada bir gerçeği, sizlerin şahsında tüm milletimize, dünyaya ayrıca duyurmak istiyorum. O da şudur. Bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu işte bu çocuk katilleri ve hanım kardeşlerimizin katili olarak bir kez daha görmüş bulunuyoruz

İDAM CEZASI İÇİN ATACAĞIMIZ ADIM YAKINDIR

- İdam konusundaki hassasiyetimizi biliyorsunuz. Bütün mesele parlamentoya geldiği zaman parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamak diye bir şey yoktur onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve biz biliyoruz ki bunlar bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız...