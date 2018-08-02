02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Skandal hamle! ABD yaptırım kararlarını açıkladı

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Skandal hamle! ABD yaptırım kararlarını açıkladı
Beyaz Saray, rahip Brunson davasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı aldı.
Skandal hamle! ABD yaptırım kararlarını açıkladı Skandal hamle! ABD yaptırım kararlarını açıkladı Skandal hamle! ABD yaptırım kararlarını açıkladı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, düzenlenen basın toplantısında Türkiye'ye yaptırımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, ''Türk İçişleri ve Adalet Bakanı'na yaptırım uygulanacak'' ifadesi kullanıldı. 

YAPTIRIM GEREKÇESİ

Sanders, ''Yaptırım gerekçesi Brunson'un tutuklanmasındaki rolleri'' dedi.

Bakanların ABD'ye girişinin engellenmesi sözkonusu. Beyaz Saray sözcüsü daha fazla bilgi için Hazine Bakanlığı ile irtibat kurulmasını söyledi.

 ABD tarafından F-35'lerin Türkiye'ye iletiminin geciktirilmesi ve Türkiye'ye uluslararası finans kurumlarında yaptırım uygulanması konusunda Senato'da teklifler yer almıştı. 

ABD HAZİNE BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, ''Brunson'ın haksız tutukluluğu ve Türk yetkililerce süren yargılaması kabul edilemez'' dediği aktarıldı.  

KÜSTAH SÖZLER!

Hazine Bakanlığı'nın gerekçeli kararında Brunson'ın ev hapsine alınmasında Türk İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı sorumlu tutuluyor. İki Bakan, Türk Hükümeti'nin örgütsel işleyişinde liderler olarak tanımlanıyor. Bu iki bakan insan hakları ihlalleri ile suçlanıyor. Yine her iki bakanın iştiraki olan ticari yapılar ile ilişkide olan şirketlere de yaptırım öngörülüyor.

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