ABD'nin yaptırım tehdidiyle hedef aldığı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerini kullandı.
02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Yaptırım tehdidi sonrası Bakan Gül'den açıklama!
ABD'nin yaptırımla tehdit ettiği Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bir açıklamada bulundu. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Gül, 'ABD'de ve Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur' mesajını paylaştı.
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