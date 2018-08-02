ABD'nin yaptırım tehdidine CHP'den ilk yorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, kararın kabul edilemez olduğunu belirterek, “ABD ile soğuk savaş dönemindeki ittifak ilişkisinin artık sona erdiğini görüp, yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekiyor” dedi.
Yılmaz, yaptığı açıklamanın içinde hükümeti eleştirmeyi de ihmal etmedi.
ABD'NİN MÜTTEFİK OLMADIĞINI CHP YENİ GÖRMÜŞ
Yıllardır, YPG/PKK'ya tırlar dolusu silah gönderen, 15 Temmuz darbe girişiminin elebaşısı Fetullah Gülen'i ve diğer örgüt mensuplarını himaye eden, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla'yı hukuksuz bir şekilde alıkoyan ABD'nin Türkiye'ye müttefik olmadığını CHP'li vekillerin yeni görmüş olması garip karşılandı.
Öztürk Yılmaz'ın hükümete "yeni bir ilişki düzeyi kurmak gerekir" şeklindeki önerisi ise zaten bir süredir ABD'ye karşı Ankara tarafından uygulanıyor.