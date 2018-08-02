Hakem heyetlerinde yeni dönem

Bu kapsamda, mevcut 1011 tüketici hakem heyetinin yetki alanları yeniden düzenlenerek 211 tüketici hakem heyeti karar mercisi olarak yetkilendirildi.
Ticaret Bankalığı’ndan yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Tüketiciler, yaşadıkları uyuşmazlıkla ilgili olarak, tüketici hakem heyetlerine gitmeden, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapabilmektedir. Başvurularını elektronik ortamda yapmayı tercih etmeyen tüketiciler, yapılanmadan önce olduğu gibi, ikamet ettikleri yerdeki kaymakamlıklara giderek başvurularını yapabilecek. Tüketici hakem heyeti oluşturulmayan ilçelerde kaymakamlıklarda bir irtibat personeli bulundurulmaya devam edilecek.”