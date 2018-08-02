İkiyüzlü tavır: 'Türkiye, ABD'yi tehdit ediyor'

ABD ile Türkiye arasında bir süredir devam eden siyasi gerilim dün ABD'nin skandal bir kararla Türk bakanlara yaptırım uygulamasıyla iyice arttı.

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı uluslararası basında geniş yer buldu. İngiliz gazetesi Daily Express ve Fransa'da yayın yapan Le Point, ABD'nin Türkiye'deki yargı sistemine açık müdahalesini görmezden gelerek, Türkiye'nin Amerika'yı tehdit ettiğini yazdı.

WASHİNGTON POST

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post gelişmeye geniş yer ayırdı. Haberi ajanslardan ve kendi muhabir ve kaynaklarından derleyen Washington Post, "ABD, tutuklu rahip için yaptırım kararı aldı" başlığını kullanırken Trump’ın Brunson’ı sık sık savunduğu ve Ankara’nın tutumu hatırlatıldı.

NEW YORK TİMES

New York Times, ABD ve Türkiye’den tepkilere geniş yer ayırdığı haberde, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün tweetlerine ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ABD’ye tepkisine yer verdi.

FOX NEWS

ABD Başkanı Trump’a yakın duruşuyla bilinen TV kanalı Fox News, "Trump yönetimi ABD’li rahip için Türk yetkililere yaptırım kararı aldı" başlığını kullandı. Trump’ın yardımcısı Mike Pence’in geçen hafta ev hapsine gönderilmesinin ardından, "Yeterli değil" dediğini hatırlattı.

DAİLY EXPRESS: ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI: TÜRKİYE ABD'Yİ TEHDİT EDİYOR

Yaklaşık 500.000 tirajı olan İngiliz tabloid gazetesi Daily Express, iki ülke arasında yaşanan gerilimi tırmandıracak bir başlık attı. Gazete, "Üçüncü Dünya Savaşı: Türkiye ABD’yi tehdit ediyor ve Trump’ın yaptırımlarını ‘Düşmanca’ olarak tanımlıyor" başlığını attı. Gazete daha önce de Kuzey Kore ile ABD arasındaki gerilimde benzer bir başlık atmış fakat iki ülke bu olaydan kısa bir süre sonra ilişkilerini normalleştirmişti.

SÜDDEUTSCHE ZEİTUNG & DİE WELT

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung yaşanan gelişmeyi, "ABD ile Türkiye arasındaki gerilim tırmanıyor" başlığıyla paylaştı. Almanya’nın sol tandanslı gazetelerinden Die Welt de gelişmeye geniş yer ayırdı

HAARETZ

İsrail’in çok okunan gazetelerinden Haaretz gelişmeyi, "ABD, Türk bakanlara, tutuklu ABD’li rahip için yaptırım uygulama kararı aldı" başlığıyla duyurdu

LE FİGARO

Fransa’nın çok okunan gazetelerinden Le Figaro, "Türkiye’de tutuklu bulunan ABD’li rahip için Washington iki Türk bakana yaptırım kararı aldı" başlığını attı.

LE POİNT: TÜRKİYE ABD'Yİ TEHDİT ETTİ

Fransız Le Point ise, ABD'nin Türkiye'yi tehdit eden açıklamalarını es geçip "Türkiye yaptırımların ardından ABD’yi tehdit etti" başlığını attı.