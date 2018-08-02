02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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ABD'ye: Umurumuzda bile değilsiniz

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ABD'ye: Umurumuzda bile değilsiniz
FETÖ ve PKK işbirlikçisi Papaz Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye’ye tehditler savuran ABD, küstahlığını bir adım öteye taşıdı. Beyaz Saray, İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararı aldı. Ankara’nın karara tepkisi sert oldu.
ABD'ye: Umurumuzda bile değilsiniz ABD'ye: Umurumuzda bile değilsiniz ABD'ye: Umurumuzda bile değilsiniz

Terör örgütü PKK ve FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan ABD’li Papaz Andrew Brunson’ın serbest bırakılması için Türkiye’ye tehditler savuran ABD, skandal bir karar aldı . Washington, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile 2 bakanlığa yaptırım uygulama kararı alındı. Skandal kararı basınla paylaşan Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, 2016’da Brunson’un tutuklanmasını ve daha sonra ev hapsinde tutulduğunu hatırlatarak, “Türk yetkililerin din adamı Brunson’ı halen içeride tutması kabul edilemez. Türk İçişleri ve Adalet Bakanlarına yaptırım uygulama kararı aldık.Yaptırım gerekçesi iki bakanın Rahip Bruson’un tutukluluğunda ilişkili olması” dedi.

MAL VARLIĞINA EL KONULACAKMIŞ

Yaptırımlarla birlikte ABD ilk defa Türkiye’ye kişilere yönelik yaptırım uygulama kararı almış oldu. Kararla bu iki bakan ve bakanlıkların ABD’den herhangi bir kişi ya da kurumun ilişki kurması yasaklandı. Varsa bakanların ABD’deki mal varlıklarına el konulabilecek. ABD vatandaşlarının da bu kişilerle ticari ya da paral ilişkiye girmesi yasaklandı. Ayrıca iki bakanın ABD’ye girişi de engellenebilecek. ABD Hazine Bakanlığı da internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada 13818 numaralı Başkanlık emrinde yer alan “Ciddi insan hakları ihlali durumuna karışan kişilerin mal varlıklarının dondurulması” kanununa göre hareket edildiği belirtilerek Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Özel Belirlenmiş Uyruklu ve Engellenmiş Kişiler (SDN) listesine alındığı bildirildi. Salı günü Rahip Brunson’un avukatları mahkemenin kararına itiraz etmiş mahkemede itirazları reddetmişti.

Zaman ayarlı karar

ABD Başkanı Donald Trump dün, Beyaz Saray’da papazlarla bir araya geldi. Skandal yaptırım kararının bu görüşmenin olduğu gün açıklanması dikkat çekti.

ABD’de tek kuruşum yok

ABD’nin hedefindeki iki bakandan birisi olan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, küstahlığa Twitter hesabından sert yanıt verdi. Gül “Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD’de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep’te küçük bir zeytinlik alırım” ifadelerini kullandı.

 

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