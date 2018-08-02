02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Sona gelindi! Açılıyor...

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Sona gelindi! Açılıyor...
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının ikinci etabı için gerçekleştirilen testler tamamlandı. Hat yarın hizmet vermeye başlayacak.
Sona gelindi! Açılıyor... Sona gelindi! Açılıyor... Sona gelindi! Açılıyor...

İBB'den alınan bilgiye göre, Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı'nın ikinci etabının hizmete alımı amacıyla başlayan test sürüşleri tamamlandı.

Daha önce temmuz ayında test sürüşleri nedeniyle 9 gün ara verilen ancak teknik heyetin 3 gün daha süre istemesi üzerine 3 Ağustos'ta toplu ulaşım hizmeti vermesi planlanan sürücüsüz metro, yarın sabahtan itibaren yolculara hizmet vermeye başlayacak.

Sürücüsüz metronun test sürüşlerinde herhangi bir teknik arıza ve aksaklık tespit edilmedi.

Metronun ikinci etabı olan Yamanevler-Sancaktepe bölümünün hizmete alınması için "Uluslararası Güvenlik Sertifikası" bekleniyor.

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Sona gelindi! Açılıyor...Sona gelindi! Açılıyor...Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının ikinci etabı için gerçekleştirilen testler tamamlandı. Hat yarın hizmet vermeye başlayacak.
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