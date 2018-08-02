02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık!

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Gaziantep'te pes dedirten bir hırsızlık gerçekleşti. Hırsızlar, Gaziantep Adli Tıp Kurumunun 60 metrelik elektrik kablosunu çaldılar.
Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık!
Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık! Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık! Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık!


Hırsızlık olayı Gaziantep Adli Tıp Kurumunda meydana geldi. Dün gece bilinmeyen bir saatte mezarlık yanındaki Elektrik direğinden Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na elektrik veren 60 metrelik kabloyu kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Polis olay yeri incelemesinden sonra elektrik arıza servisi olay yerine gelerek çalınan kablonun yerine yeni kablo çekti. Elektrik kablosunun koparılmasından dolayı elektriksiz kalan Adli Tıp Kurumu Jeneratör ile elektrik temin etmeye çalıştı. Yaklaşık 2 ay önce yine Adli Tıp Kurumu'nun UYAP'tan gelen internet kablosunu kesilerek çalınmıştı.
 

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