02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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AK Parti'den ABD'ye çok sert cevap

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AK Parti'den ABD'ye çok sert cevap
AK Parti Sözcüsü Ünal, katıldığı canlı yayında ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendirdi ve "Atacağımız adımları çok iyi biliyoruz. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır" dedi.
AK Parti'den ABD'ye çok sert cevap AK Parti'den ABD'ye çok sert cevap AK Parti'den ABD'ye çok sert cevap

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararını değerlendiren Ünal şunları söyledi:

"Bir süreç bu. İki bakanımızla ilgili yaptırım kararı, iki bakanımız ve hükümetimizle ilgili değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı saldırgan tutum. ABD ile yaşanan sürece bakınca ABD yönetiminin bir süreden beri sadece Türkiye'ye değil birçok ülkeye dönük yaptırımlar uyguladığını, tehditkar bir dil kullandığını görüyoruz. Türkiye'ye dönük yaptırımları birileri Rusya, İran denkleminde değerlendirme yanlışına düşüyorlar. Türkiye Almanya ile mukayese edilmelidir. Bütün olarak ABD'yi değil de ABD'nin içinde belli kanatlar var. ABD yönetiminin de kendi içinde tek bir ses olarak bunların arkasında durduğu görülmüyor. Kasımdaki seçimler bunun bir iç siyaset malzemesi haline geldiğini gösteriyor. Türkiye kendisine yaptırımlar uygulanarak ilişki kurulacak bir ülke değil. Türkiye'nin iç meselelerine müdahale oluruz, yaptırımlar uygularız böyle bir şey söz konusu değil. ABD yönetimi Türkiye ile olan ilişkilerde rasyonel zeminde kalmak durumundadır. Türkiye mütekabiliyet esasına göre gereken cevabı verecek."

TÜRKİYE'DE GÖREVİNİN NE OLDUĞU ORTADA

Rahip Brunson'la ilgili iddianameyi okumak gerektiğini belirten Ünal, "Arkadaşına bir mesajı attığını kabul ediyor. Brunson'un Türkiye'de görevinin ne olduğu çok açık bir şekilde ortada. Biz 15 Temmuz'u, PKK terör örgütünü bunların birbirinden bağımsız olmadığını görürüz. Suriye ve Irak'ta yaşananları birbirinden bağımsız değerlendirmemiz söz konusu değil. Ne yapılmak istendiğini ne bir şekilde görüyoruz" dedi.  

TÜRKİYE HANGİ ADIMLARI ATACAĞINI ÇOK İYİ BİLİYOR

Türkiye'nin karşı yaptırımlarına ilişkin konuşaan Ünal, "Türkiye hangi adımları atacağını çok iyi biliyor, tahriklere kapılmadan kararlı şekilde Türkiye adımlarını atacak. Somut ve uygulamaya dönük adımları Dışişleri Bakanlığı en kısa sürede kamuoyu ile paylaşacaktır" diye konuştu.

KASIM AYINA KADAR MALZEME OLARAK KULLANACAK

"Alınan kararlar ABD'nin içinde de tam bir uyumla alınan kararlar değil" diyen Ünal, sözlerini şöyle sürürdü: "Bunu bir ergen kararı olarak gören kesimler de var. Gözüken o ki, kasım ayına kadar Türkiye ile olan ilişkiler bir gerilim malzemesi olarak kullanılacak. Türkiye'nin aklı seçimle kendi haklarını koruyarak bu süreci yönetmesidir."

"İDAMLA İLGİLİ MUTABAKAT OLURSA GEREĞİNİ YAPARIZ"

İdam düzenlemesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ünal, "Siyaset de toplumsal taleplere karşı duyarlı olmuştur. Cumhurbaşkanımız açık şekilde TBMM yasayı onaylar önüme getirirse onaylarım dedi. İdamın bir anayasa değişikliğiyle getirilmesi Meclis'teki bir mutabakata bağlı. O oluştuğunda bunu konuşmak lazım. Bazen bir grup öneri getiriyor, siyasi malzeme için. MHP; AK Parti olarak biz mutabakat gördüğümüzde gereğini yaparız" diye konuştu. 

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