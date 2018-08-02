Sel vuran beldenin başkanı: Batıyoruz

Haber verilmesi üzerine beldeye özel idaresine ait iş makineleri ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Öte yandan şiddeti yağışın kentte akşama kadar süreceği bildirilirken, bölgede meydana gelebilecek olası ani sel, su baskını, yıldırım ve heyelan riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği yönünde uyarılarda da bulunuldu.
MİNİBÜSÜN SELDE SÜRÜKLENMESİ GÖRÜNTÜLENDİ
Rize'de şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Çamlıhemşin ilçesinde dün yaşanan selde Ayder Yaylası yolu ulaşıma kapandı. Yolda kalan bir minibüsün sel suları ile sürüklenmesi kameralara yansıdı. Görüntülerde aniden gelen selin yol kenarındaki minibüsü sürüklediği görülüyor. Sürücünün, selin geldiğini görünce aracı bırakıp kaçarak kurtulduğu belirtildi.