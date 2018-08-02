02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Kutsal topraklarda kargo tuzağı

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Umre için kutsal topraklara giden Türk vatandaşları, aldıkları hurmaları kargoyla göndermeye çalışırken dolandırıldı.
Kutsal topraklarda kargo tuzağı
Kutsal topraklarda kargo tuzağı Kutsal topraklarda kargo tuzağı Kutsal topraklarda kargo tuzağı

Türkiye’den Hac ve Umre yapmak için kutsal topraklara giden Türk vatandaşları son zamanlarda dolandırıcıların hedefi haline geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm uyarılarına rağmen, güven kazanmayı başaran dolandırıcılar özellikle yaşlı vatandaşları hedef olarak seçiyor.

BİN TL KARGO ÜCRETİ

Umre için kutsal topraklara giden bir kafiledeki Türk vatandaşları, hurma aldıktan sonra yanlarına yaklaşan sözde kargo görevlileri ile anlaştı. Kolaylık olsun diye kargo şirketleri ile ürünlerini evlerine göndermek için anlaşan vatandaşlar daha sonra büyük bir şok yaşadı.

Hurma pazarından aldıkları 50 ve 75 kilo hurma ile birlikte bin TL masraf ücretini Ş.Ö adındaki şahsa veren vatandaşlar, PTT Kargo’nun yanındaki binaya kargolarının götürüldüğünü görünce de durumdan hiç şüphelenmedi.

“Biz Türkiyem kargosundan geliyoruz. MNG ile Aras kargo ile çalışıyoruz, kargonuz gittiği zaman adrese teslim edilecek” diyen dolandırıcılara inanan vatandaşlar Türkiye'ye döndüklerinde kargolarının ulaşmadığını anlayınca ellerindeki fişlerde yazan numaraları aramaya başladı. Aradıkları numarlar üzerinden kimseye ulaşamayan vatandaşlar dolandırıldıklarını anlayarak ilgili yerlere şikayette bulundu.

DİYANET UYARDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce de yaşanan dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin, “Türkiye’nin bir tek kargo şirketi var, sakın başka yere kargonuzu vermeyin” uyarısında bulundu. Diyanet görevlilerinin uyarılarına rağmen vatandaşlar dolandırıcıların tuzağına düşmeye devam ediyor.

ARAS VE MNG KARGOYA ULAŞTILAR

Sözde Türkiyem Kargo’nun Aras ve MNG kargo ile birlikte çalıştığını ancak bunun bir dolandırıcılık yöntemi olduğunu anlayan vatandaşlar kargo şirketlerine ulaştı. Aras ve MNG kargoyu arayan vatandaşlar kargo şirketlerinin duyarlı davrandıklarını ve bu konuda kargo şirketlerinin ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.Ancak Mekke’de PTT Kargo dışında bir şirket bulunmadığı Diyanet İşleri tarafında da belirtilmişti.

İSİM DEĞİŞTİRİYORLAR

Medine'den kargoya verilen hurmaların adrese ulaşmaması, daha önce de yaşanan dolandırıcılık örneklerini hatırlattı. Şikayet platformlarında sözde kargo şirketlerinin isim değiştirip ve aynı yöntemleri kullanarak dolandırdığı pek çok insana rastlamak mümkün.

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