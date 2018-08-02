02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.” (Hadîd, 16)
  • “Dünya ve onun içinde olan şeyler değersizdir. Sadece Allâh'ı zikretmek ve O'na yaklaştıran şeylerle, ilim (mârifet ilmi) öğreten âlim ve (Hakk'a lâyıkıyla kul olmak için) tahsil gören talebe bundan müstesnâdır.” (Tirmizî, Zühd, 14)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 04:10Güneş 05:54Öğle 13:16İkindi 17:09Akşam 20:27Yatsı 22:04
    • 34°C Adana
    • 38°C Adıyaman
    • 27°C Afyon
    • 31°C Ağrı
    • 34°C Amasya
    • 31°C Ankara
    • 34°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 35°C Aydın
    • 33°C Balıkesir
  • BIST: 94.971 -2.30
  • Altın: 197,123 0.95
  • Dolar: 5,0489 1.10
  • Euro: 5,8722 0.80

Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

»
Bursa'da, çay evinde çalışan eşinin ilişki yaşadığı patronu F.G.'yi tabancayla yaralayan Sefer A. ve onu suça azmettirdiği ileri sürülen ağabeyi Alaattin A.'nın tutuklu yargılanmasına başlandı.
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurdu

Bursa Osmangazi ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde mart ayında iddianameye göre, çay evi işleten F.G. (52), yanında çalışan Sefer A.’nın (52) eşi A.A. (57) ile ilişkiye girdi.

KADIN EŞİNE İLİŞİYİ ANLATTI

A.A. isimli kadın, durumdan şüphelenen eşine, patronuyla ilişki yaşadığını anlatıp, işten ayrıldı. F.G., olay günü eşi ve ağabeyi ile iş yerinin önünden geçen Sefer A.'nın önünü kesti.

Sefer A., "Eşin ile nasıl ilişkiye girdim?" diyen F.G.'ye tabancasını çekerken, ağabeyi Alaattin A. da sopa ile başına vurdu. Sefer A.'nın 2 el ateş ettiği F.G. yaralandı.

KARDEŞE 23, AĞABEYE 18 YIL HAPİS İSTEMİ

Olayın ardından tutuklanan Sefer A.'nın 'haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 23, Alaattin A.'nın da 'kasten öldürmeye teşebbüse azmettirmek'ten 18 yıl hapis cezası istemiyle yargılanmalarına başlandı.

Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, hastanede gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan F.G. de hazır bulundu.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Tutuklu sanık Sefer A., savunmasında asker emeklisi olduğunu belirterek, "Müşteki, eşimle ilişkiye girmiş. Zaten 15 gün kadar yanında çalıştı ve işten ayrıldı. Olay günü, eşim ve ağabeyimle bankaya ev kirasını yatırmaya gidiyorduk.

Onun iş yerinin önünden geçerken, 'Siz hala buralarda mısınız, buradan gitmediniz mi daha?' diyerek, önümüzü kesti. 'Eşinle nasıl ilişkiye girdim? Hala da girerim' dedi. Üzerime geldi. Ağır tahriklerde bulundu. Ben de ruhsatlı tabancamı çıkarıp, önce havaya bir el ateş ettim. Korkutmak için ayaklarına doğru ateş ettim. Karnına nasıl geldi, bilmiyorum. Öldürmeye kastım olsa silahımda kalan 3 kurşunu da kullanırdım. Ağabeyim beni azmettirmedi." diye konuştu.

Ağabey Alaattin A. ise Balıkesir'den kardeşini ziyarete geldiği sırada olayın meydana geldiğini dile getirerek, "Ben kardeşimi azmettirmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraat istiyorum." dedi.

"KENDİ RIZASIYLA İLİŞKİYE GİRDİM"

F.G. ise ilişkiye girdiği A.A.'nın, işten ayrıldıktan sonra eşinin telefon numarasını sorduğunu öğrendiğini ileri sürerek, "Bunu sormak için eşimle ne konuşacağını öğrenmek için önlerini kestim. O sırada Alaattin A., başıma sopayla vurdu. Alaattin A., kardeşi Sefer’i tahrik ederek, 'Vur, vursana, sıksana' diyordu. 2 defa bana ateş etti. A.A. ile ilişkim oldu; ama kendi rızasıyla. Şikayetçiyim." dedi.

KADIN TACİZ SUÇLAMASI YAPTI

Duruşmada tanık olarak dinlenen A.A. ise F.G.'nin zorlaması sonucu onunla ilişkiye girdiğini ve 'taciz' şikayetinde bulunduğunu ileri sürdü; ancak yapılan kontrolde, A.A.'nın böyle bir şikayetinin bulunmadığı belirlendi.

Mahkeme heyeti, ağabey- kardeşin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptıBornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptıAdana’da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka videosuyla vatandaşların tepkisi topladı.
Futbolcular Erdoğan'la görüştü!Futbolcular Erdoğan'la görüştü!Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), konuyla ilgili dün Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.
"Ben bunların idamına karşıyım""Ben bunların idamına karşıyım"Yüksekova'da terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda eşi Nurcan (25) ve bebeği Bedirhan Mustafa'yı şehit veren Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ''İdam bu şerefsizlere hafif olur'' dedi.
ABD'yle yaptırım krizi! Kritik açıklama geldiABD'yle yaptırım krizi! Kritik açıklama geldiDiplomatik kaynaklardan yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen görüşmelerin pozitif bir şekilde devam ettiği ve kısa vadede olumlu sonuç beklendiği belirtildi.
Eşiyle ilişki yaşayan patronunu vurduEşiyle ilişki yaşayan patronunu vurduBursa'da, çay evinde çalışan eşinin ilişki yaşadığı patronu F.G.'yi tabancayla yaralayan Sefer A. ve onu suça azmettirdiği ileri sürülen ağabeyi Alaattin A.'nın tutuklu yargılanmasına başlandı.
Kutsal topraklarda kargo tuzağıKutsal topraklarda kargo tuzağıUmre için kutsal topraklara giden Türk vatandaşları, aldıkları hurmaları kargoyla göndermeye çalışırken dolandırıldı.
  • Adli Tıp Kurumu'nda inanılmaz hırsızlık!02 Ağustos 2018 Perşembe 12:45
  • Sel vuran beldenin başkanı: Batıyoruz02 Ağustos 2018 Perşembe 12:20
  • 'eyyam-ı bahur' sıcakları geliyor02 Ağustos 2018 Perşembe 12:05
  • AK Parti'den ABD'ye çok sert cevap02 Ağustos 2018 Perşembe 12:03
  • Bir vahşet daha! Ayakları kesilerek öldürülmüş...02 Ağustos 2018 Perşembe 11:15
  • Saadet Partili başkan hayatını kaybetti02 Ağustos 2018 Perşembe 10:32
  • Sona gelindi! Açılıyor...02 Ağustos 2018 Perşembe 10:24
  • Meteoroloji'den 'acil taşkın uyarısı'02 Ağustos 2018 Perşembe 10:10
  • Adnan Oktar'ın ifadesi ortaya çıktı: Annemden harçlık alırım02 Ağustos 2018 Perşembe 07:13
  • Hakem heyetlerinde yeni dönem02 Ağustos 2018 Perşembe 07:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri