Futbolcular Erdoğan'la görüştü!

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği (TPFD), konuyla ilgili dün Ankara'da bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamında ziyaret eden Hakan Ünsalve heyeti, ardından Binali Yıldırım ile bir araya geldi. Heyet, futbolcuların bedelli askerlik sonrası alınacakları 21 günlük eğitimi sezon arasında veya yaz döneminde yapmalarıyla ilgili bir teklifi Erdoğan'a iletti.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve ASAL(askeralma) Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Âlâ'yı makamında ziyaret eden dernek yetkilileri, bedelli askerlikten yararlanacak futbolcuların 21 günlük temel eğitimlerini, sezonun devre arası olan ocak ya da sezon bitimi olan haziran ayında yapmaları konusunda tekliflerini iletti.