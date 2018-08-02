02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Fransa'da cep telefonu yasaklandı!

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Fransa'da cep telefonu yasaklandı!
Okullardada cep telefonu kullanımını yasaklamak için çalışmalar yürüten Fransa'da, Ulusal Meclis ilgili yasağı onayladı. 15 yaşına kadar öğenciler okulda telefon kullanamayacak.
Fransa'da cep telefonu yasaklandı! Fransa'da cep telefonu yasaklandı! Fransa'da cep telefonu yasaklandı!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz yıl yürüttüğü seçim çalışmalarında okullarda telefon kullanımının yasaklanacağı vaadinde bulunmuş ve bu yılın başında yasaklama ile ilgili ilk yasal çalışmalar başlamıştı. 12 ila 17 yaş arasındaki çocukların yüzde 90'ının kendi cep telefonuna sahip olduğu ülkede yasaklama kararı dün Ulusal Meclis tarafından onaylandı. İlgili yasağa göre 15 yaşına kadar öğrencilerin okullarda cep telefonu kullanması tamamen yasak. 

Tenefüslerde ve yemek saatlerinde de yasak 

Eylül ayında yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okullarda uygulanacak olan yasak kapsamında öğrenciler ya telefonlarını evde bırakıp okula hiç getirmeyecek ya da okul saatleri boyunca kapalı tutacak. Bu yılın başında yapılan konuşmalarda yasak kapsamındaki öğrencilerin telefonlarının, öğretmenler tarafından alınacağı ve okul saatleri boyunca kilitli dolaplarda muhafaza edileceği belirtiliyordu. Meclisin kabul ettiği yasağın uygulanmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmasa da telefonları dolaplarda saklama yönteminin kullanılması bekleniyor.
 
15 yaşından büyük çocukların öğrenin gördüğü liselerde ise yasak, ilgililerin rızası kapsamında uygulanabilecek. Yani çocuklar ve velileri telefon kullanımının yasaklanıp yasaklanmaması konusunda son kararı verecek. Buna ek olarak tenefüslerde ve hatta yemek saatlerinde de telefon kullanımı tamamen yasaklansa da engelli öğrenciler için ders dışı etkinlikler sırasında telefon kullanma imkanı ve "pedagojik kullanım" açısından yasağa istisnalar getirilmiş durumda.
 
Aşırı cep telefonu kullanımının engellenmesi hedefleniyor 

Tabi alınan yasak kararı tıpkı bu yılın başında yasakla ilgili görüşmeler yapıldığında olduğu gibi yine tartışmaları beraberinde getirdi. Yasağı destekleyen uzmanlar aşırı cep telefonu kullanımından endişeleniyor ve bu durumun; uykuyu aksatmaya neden olabileceği gibi siber bağımlılık ve siber zorbalık konularında da öğrencileri etkileyebileceğini düşünüyor. 

Yasağa karşı çıkanlar ise ilk olarak okullarda cep telefonlarının toplanmasının zor bir süreç olacağından ve lojistik problemlere yol açabileceğinden endişeleniyor. Öte yandan halihazırda ders saatleri sırasında telefon kullanımını yasaklayan bir düzenleme ülkede uygulanıyor. 2010 yılından beri uygulanan bu düzenleme ile öğretmenlerin zaten okulda eğitim öğretim faaliyetlerini etkileyecek bir şekilde telefon kullanılmasına izin vermediğini belirten uzmanlar, yeni yasağın gereksiz olduğunu vurguluyor. 
 
Ülkenin Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de yeni yasağın savunucularından. ''Temel amacımız çocukları ve gençleri korumak.'' diyen Blanquer, cep telefonlarının teknolojik açıdan ilerleme sağladığını kabul etmekle birlikte ''hayatı tekelleştirmemeleri'' gerektiğini dile getirdi.

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