02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı

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Adana’da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka videosuyla vatandaşların tepkisi topladı.
Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı
Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptı

Merkez Park’ta kaydedilen görüntülerde youtuber genç, bornozuyla çocuk ve genç vatandaşların önüne birden çıkarak bornozunu açtı.

Korkan ve şaşıran vatandaşlar bornozun altından şort ve tişört giyen youtuberi görünce gülüp 'bu nasıl şaka' diyerek tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, defalarca bunu tekrarlayan youtuber genç, 3 yaşlarındaki bir çocuğun önüne gidip aynı hareketi yapınca çocuğun ailesinin tepkisiyle karşılaştı.

Korkan kadın, youtuberı sırtından tutup yere düşürerek, “Ne yapıyorsun sen böyle? Olmaz böyle bir şaka. Polis çağırabilirim. Ben Adanalıyım ne yaparım biliyor musun? Mahvederim adamı" diyerek tepkisini gösterdi.  

 

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Bornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptıBornoz şakası yapan youtuber, sert kayaya çarptıAdana’da 100 bin takipçisi olan sosyal medya kanalına videolar çeken youtuber, bornozlu şaka videosuyla vatandaşların tepkisi topladı.
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