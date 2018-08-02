02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti!

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İsrail, Golan Tepeleri'nde düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldürdüğünü duyurdu. Bu haberin ardından, Rusya'nın bölgede jandarma konuşlandıracağı açıklandı.
İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti!
İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti! İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti! İsrail saldırdı, Rusya harekete geçti!

İsrail Radyosu, gece Suriye sınırlarındaki Golan Tepeleri'ne hava saldırısı düzenlendiğini ve 7 kişinin öldürüldüğünü dünyaya duyurdu.

İsrail Ordusu, "Golan Tepeleri'nin Suriye kısmının güneyindeki terör hedeflerine yönelik hava operasyonu düzenlendi" ifadesini kullandı. Ancak kaç kişinin öldüğü konusunda sessiz kaldı. 

RUSYA 8 GÖZLEM NOKTASI KURUYOR

Bu haberlerin hemen ardından, Rusya Genelkurmay yetkilileri, İranlı askeri danışmanların yakınlarından çekildiği Golan Tepeleri'ne provokasyonların önlenmesi amacıyla Rus askeri polisinin konuşlandırılacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Moskova’nın bölgede 8 gözlem noktası kuracağı da belirtildi. Gerekçe olarak da, "Olası provokasyonların engellenmesi"gösterildi.

Dün İran güçlerinin ağır silahlarının, İsrail işgalindeki Golan Tepeleri’nden 85 kilometre uzağa yerleştirildiği duyurulmuştu. Ancak İsrail bu çekilmeyi yetersiz buluyor.

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