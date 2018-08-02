02 Ağustos 2018 Perşembe29 Şevval 1439
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"Brunson'u öldürebilirler"

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"Brunson'u öldürebilirler"
Türkiye’nin iki bakanına yaptırım kararı alınmasına eski FBI çalışanından sert eleştiriler geldi.

 

Bir dönem Amerikan iç istihbaratı olarak bilinen FBI-federal soruşturma bürosu için çalışan Sibel Edmonds, dış istihbarata bakan CIA (merkezi haber alma teşkilatı) içinde derin bir yapı olduğunu ve bu olayı örtbas etmeye çalıştığına dikkat çekti:

“Ne zaman ki Pastor Brunson ile ilgili bir ilerleme olursa CIA içindeki bu derin yapı olaya müdahele ediyor. Ayrıca eşi Naurin Brunson’u kullanarak uluslararası kurumlara Türkiye'yi, işkence ve kötü muamele gibi suçları işlemiş gibi gösteriyorlar. Halbuki Türk devleti onun hayatını kurtarıyor. Çünkü CIA içindeki bu derin yapı Brunson’u Türk hapishanesinde iken zehirleyerek öldürmeyi ve hatta bu suçu Türkiye'ye atmayı düşünüyor”

ABD’NİN TALEBİ MANTIKSIZ VE İKİYÜZLÜ

Amerika’da ulusal güvenlik muhbirleri koalisyonu kurucusu da olan eski FBI çalışanı Sibel Edmonds, FETÖ’cüler hakkında yüzlerce delil dosyası ABD’nin elindeyken, FETÖ lideri ve üyelerini  vermeyip üstüne bir de Brunson’u yargısız istemesini ikiyüzlülük olarak değerlendirdi:

“Maalesef ABD yönetim büyük bir hataya imza attı ve bu karşılıksız kalmaz, zira Türkiye’de demokratik bir hükümet var. Türkiye bir anayasal hukuk devleti ve bağımsız bir yargı sistemine sahip bir ülke. Türkiye bu davayı da yargı sisteminde uygun bir şekilde yürütüyor. ABD’nin böyle mantıksızca talepte bulunması yani bütün yargı prosüdörlerini atlayarak,  bütün delilleri hiçe sayarak bu adamı (papazı) geri istemesi aslında ikiyüzlülüğün göstergesidir. Çünkü öbür taraftan bakıyorum Türkiye yıllardır ABD’ye teröristbaşı Fetullah Gülen hakkında tonlarca delil sunmasına rağmen, ABD yargı prosedürlerini bahane ediyor”

Ne zaman Türkiye ile ABD ilişkileri düzelmeye kalksa birileri devreye giriyor.

Edmonds’a göre, ABD içinde birileri Trump yönetimi ile Türkiye’nin ilişkilerinin düzelmesini istemiyor. Brunson olayı da bu amaç için kullanılıyor:

“Başkan Trump ve yardımcısı Pence'in bu konudaki bütün çabaları baştan beri içeriden maalesef sabote ediliyor. Bunu ben altı ay önce, benim Dışişleri’ndeki ve CIA içindeki kaynaklarıma dayanarak açıkladım.

Türkiye ve Trump yönetimi arasındaki bütün müzakere ve ilişkileri düzeltme adına yapılan bütün çabalar sürekli sabote ediliyordu. Hatta şu anda Pastor Brunson'un eşini kullanarak bu durumu sabote ediyorlar”

DARBEYİ YAPAMADILAR, BRUNSON İLE DENİYORLAR

Sibel Edmonds’a göre, FETÖ’cülerle de işbirliği yapan bu derin yapı şimdi Brunson’u kullanıyor:

“Türkiye de kendi tarafından ilişkilerini kusursuz bir şekilde onarmaya ve düzeltmeye çalışıyor. Oysa ilişkilerin kötüye gitmesinden Türkiye sorumlu değildi. Obama yönetimi ile Türkiye’nin arası, CIA içindeki bu yapının FETÖ’cülerle işbirliği ile Türkiye'yi hedef alması ve darbe teşebbüsünde bulunmasıyla bozulmaya başladı”

BRUNSON MASUM DEĞİL

“Bazı Türk basınına sızan delillerini ve bu kişinin bazı aktörlerle ilişkilerini değerlendirdikten sonra bu kişinin suçsuz olduğuna dair şüphelerim azaldı. Mesela bu kişinin eski CIA elemanı Graham Fuller ile olan ilişkisine bakıyorum, ki Fuller 1993’ten beri Clinton döneminin en güçlü kişilerinden ve direkt olarak Gladio-B operasyonu, Boston-Manhattan patlama olayıyla bağlantılı biridir. Ve yine Pastor'un üst düzey Askeri ve CIA çalışanları ile olan iletişimine bakarak bu kişinin suçsuz olduğunu düşünemem. Ve ABD’nin bu adamı yargılanmadan almak için kurduğu baskının diğer sebebi ise, ABD bu bilgilerin Türk mahkemelerinde açığa çıkmasını istemiyor bence. Çünkü bu ABD için utandırıcı olmakla beraber, CIA’nin Türkiye’de veya bölgede bazı varlıklarından vazgeçme sebebi oluşturacaktır.”

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